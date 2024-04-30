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        Haberler Ekonomi Sigorta Kasko Türk Nippon kaskoda yüzde 130 büyüdü - Sigorta Haberleri

        Türk Nippon kaskoda yüzde 130 büyüdü

        Kaskoda fiyatlarını rekabetçi bir seviyeye getirdiklerini anlatan Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu "Sağladığımız fiyat avantajı ve taksit seçeneği sayesinde müşterilerimizin ürünümüze daha kolay erişebilmesini amaçlarken, mini onarım, yol yardımı ve acil tıbbi yardım teminatları ile de ihtiyaçlara hizmet ediyoruz. Aynı zamanda minibüs- midibüs, kamyonet gibi kullanım alanlarında fiyat konusunda özel çalışmalar gerçekleştirdik. Kasko tarafında tüm kullanım alanlarında iyi fiyat konusunda iddialıyız"  dedi.  

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2024 - 14:58 Güncelleme: 30.04.2024 - 14:58
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        Türk Nippon, kaskoda büyüyor
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        Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu sunmuş oldukları kasko ürününü müşteri odaklı olarak tasarladıklarını ve yaşayabilecekleri sorunlar karşısında gerekli ve doğru teminatlıları verdiklerini belirterek ihtiyaç anında müşterilerinin hep yanlarında olduklarını ifade etti.

        Şirket olarak kasko tarifesi ve buna bağlı olarak fiyatlama stratejilerinde iyileştirmeler yaptıklarını ifade eden Pamukçu “Kasko ürünümüzde fiyatlarımızı rekabetçi bir seviyeye getirdik. Sağladığımız fiyat avantajı ve taksit seçeneği sayesinde müşterilerimizin ürünümüze daha kolay erişebilmesini amaçlarken, mini onarım, yol yardımı ve acil tıbbi yardım teminatları ile de ihtiyaçlara hizmet ediyoruz. Aynı zamanda minibüs- midibüs, kamyonet gibi kullanım alanlarında fiyat konusunda özel çalışmalar gerçekleştirdik. Kasko tarafında tüm kullanım alanlarında iyi fiyat konusunda iddialıyız.” dedi.

        KOMPLE ÜRÜN YAPISI

        Kasko ürününde şirket olarak 2024 yılı ilk çeyrekte geçen senenin aynı dönemine göre büyüme kaydettiklerinin de altını çizen Pamukçu ”Kaskoda sağladığımız avantajlar ve komple ürün yapımız sayesinde 2024 yılı ilk çeyreğinde, 2023 yılının ilk çeyreğine göre adette yüzde 100 bir büyüme sağladık. Aynı zamanda prim üretiminde ise yüzde 130 artış sağlamış olduk. İddialı olduğumuz bir üründe bu verileri görmek bizim için çok sevindirici” şeklinde konuştu.

        Türk Nippon Sigorta’nın, 2024 yılında özellikle sağlık, kasko, nakliyat branşlarına ağrılık verdiklerini dile getiren Pamukçu, ayrıca 2024 yılında çapraz satış imkanlarını daha da arttırarak, sigortalı beklentilerine çözüm getirmeyi ve aynı zamanda da üretimde branş dengesini sağlamayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

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