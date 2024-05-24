Türk Nippon çalışanlarına eğitim ve yan haklar sağlıyor

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Personele sağladığı imkanlara yakın zamanda bir yenisini ekleyen Türk Nippon Sigorta geçtiğimiz sene çalışanlarına verdiği ücretsiz spor kartının yanı sıra her ay çalışanların ev alışverişlerine destek sağlamak amacıyla uzun bir süredir dağıttığı hediye çeklerini dijital ortama taşıdı. iWallet uygulaması ile giyim, gıda, teknoloji, sağlık vb. alanlarda geniş bir kullanım alanı ve kolay bir alışveriş deneyimi sağlayan Türk Nippon Sigorta çalışanlarına daha fazla kategoride alışveriş yapma imkânı sundu.

Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, Türk Nippon Sigorta olarak çalışanlarının mutluluğuna büyük önem verdiklerini ifade etti. Çalışanlarına hem yan haklar konusunda hem de kişisel gelişim tarafında birçok fırsat sunduklarını kaydeden Pamukçu, “Türk Nippon Sigorta çalışanlarının yaşam boyu öğrenmeyi benimsemeleri için çalışıyoruz. Bu, bizim için şirket kültürümüzün önemli bir unsuru. Bunların dışında, şirket içi süreçlerimizi kurarken ya da yenilerken çalışan motivasyonunu ve bağlılığını daima ön planda tutuyoruz. Tüm çalışanlarımızı dinleyerek onların fikirlerini alıyoruz. Özellikle yeni projelerde genç çalışanlarımızın görüşleri bizler için oldukça önemli oluyor” dedi.

REKLAM MOTİVASYON EN ÜST SEVİYEYE ÇIKIYOR Çalışanlarından aldıkları fikirlerle sürekli yeniliklere imza attıklarından da bahseden Pamukçu, “Çalışanlarımıza spor, kişisel gelişim ve yan haklar konularında destek vererek şirket içinde motivasyonu en üst seviyeye çıkarmak istiyoruz. Gerçekleştirdiğimiz yeni uygulama ile, artık tüm çalışanlarımız ihtiyaçlarını dijital yollardan hızlıca temin edebilecekler. Çalışan memnuniyeti sağlayıp sürdürmek bizim en önem verdiğimiz konuların başında geliyor. Bu doğrultuda IK süreçlerimizi farklı uygulamalarla besliyor, geliştiriyor ve şirket içinde birçok yeniliği hayata geçiriyoruz” ifadelerini kullandı.

‘GENÇ ÇALIŞANLARIMIZ SAYICA ARTIYOR’ Özellikle son yıllarda Z ve Y kuşağından çalışanların şirket içinde sayıca arttığını belirten Pamukçu, şunları söyledi: “Bunun sonucunda şirket içerisinde sinerjimiz ve hareket alanımız daha bir canlandı diyebiliriz. Şirketimizin yüzde 45’lik bir kısmı Y ve Z kuşağından oluşuyor; bu nedenle bu kuşakların ve genç yeteneklerin şirketinizi tercih etmeleri için sağladığımız imkanlarda fark yaratmanız gerekiyor. Biz bu farkı, Türk Nippon Sigorta olarak, çalışanlarımızın hem kişisel hem de mesleki gelişimlerine önem vererek ve onları bu alanda her zaman destekleyerek yarattığımızı düşünüyoruz. Sigorta sektörü hedef ve satış odaklı bir sektör. Yıl içerisinde hedeflerimize koşarken bir yandan da çalışanlarımızın gelişimini ve motivasyonlarını artırmak bizim için oldukça önemli.”

Türk Nippon Sigorta’nın spor branşlarında da personeline çeşitli imkanlar sunduğunu ifade eden Pamukçu “Şirketimizin futbol takımı ile İstanbul içi ve İstanbul dışı futbol turnuvalarına katılırken, yeni kurduğumuz erkek ve kadın voleybol takımlarımızla da çeşitli turnuvalarda boy gösteriyoruz. Ek olarak çalışanlarımıza kürekten, pilatese, yüzmeye kadar çeşitli spor branşlarında kullanabileceği spor kartı desteği de vermekteyiz. Spor önem verdiğimiz bir dal. Reklam stratejilerimizi de Türk Sporunun gelişmesine yardımcı olacak projelere sponsor olma üzerine kurguluyoruz. Spor ve sporcunun gelişime katkı sağlamak bizim için büyük bir motivasyon kaynağı oluşturuyor” şeklinde konuştu.

KOORDİNASYON TOPLANTISI YAPILDI Öte yandan Türk Nippon Sigorta Birim ve Bölge Müdürleri Koordinasyon Toplantısı 17 Mayıs tarihinde Wyndham Kalamış Otel’de gerçekleşti. Bölge müdürlüğü ve departman yöneticilerinin yanı sıra üst yönetimin de katıldığı toplantıda, 2023 yılı ve 2024 yılı ilk çeyrek değerlendirmesi ve 2024 yılının kalan dönemi için gerçekleştirilmesi gereken hedefler konuşuldu. Toplantı ile ilgili değerlendirmede bulunan Pamukçu, “Şirket stratejimiz olan düzenli büyüme mottosunu devam ettirmek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda birim ve bölge müdürlerimizle verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Yıl sonuna kadar odaklanmamız gereken ürünlerde yapmamız gerekenler için bir yol haritası oluşturduk. Özellikle sağlık, kasko, konut ve nakliyat tarafında bu sene daha da büyük bir ivme yakalamayı hedefliyoruz. Bölge Müdürlüklerimizin sahadan aldıkları dönüşleri iyi yorumlayarak müşterilerimize daha da iyi hizmet vermek için çalışacağız” diye konuştu.