Türk mutfağının geleneksel lezzeti: Yüksük çorbası nasıl yapılır, tarifi nedir?

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Geleneksel Türk mutfağının en özel çorbalarından biri olan yüksük çorbası, lezzetiyle çok sevilen bir tariftir. Peki, yüksük çorbası nasıl yapılır, tarifi nedir? İşte detaylar…

YÜKSÜK ÇORBASI MALZEMELERİ NELER?

2 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı tereyağı

3,5 su bardağı dondurulmuş mantı

2 su bardağı haşlanmış nohut

6,5 su bardağı et suyu

3 çay kaşığı kuru nane

2 çay kaşığı tuz

YÜKSÜK ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Tereyağını bir tencerede hafif eritin.

Üzerine salçayı ilave edin.

Birkaç dakika kavurun.

Üzerine et suyunu ilave edin.

Kaynamaya bırakın.

Et suyu kaynadığında, içerisine mantıları ve haşlanmış nohutları atın.

Ardından tuz ve naneyi ekleyin.

Mantılar yumuşayana dek pişirin.

Sıcak olarak servis edin

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