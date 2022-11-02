Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Türk kullanıcılar mavi tik işareti için Twitter'a ne kadar ödeyecek?

Elon Musk, Twitter'da onaylı hesapların mavi tik işaretini koruması için kullanıcıların aylık 8 Dolar ödeyeceğini ve bu rakamın her ülke için değişiklik göstereceğini belirtti.

Giriş: 02.11.2022 - 12:15 | Güncelleme: ABONE OL

  • Twitter'da onaylı hesap göstergesi olan mavi tik işaretine sahip olmak ve var olan işareti korumak için kullanıcıların aylık 20 Dolar ödeyeceği iddia ediliyordu. 

    Konuya dair bir tweet atan Elon Musk, iddialara son noktayı koydu; 

    “Twitter’ın mavi onay işareti olan veya olmayanlar için mevcut lordlar/köylüler sistemi saçmalık. Bu işaret ayda 8 dolar.” 

  • MAVİ TİK İŞARETİ AYDA 8 DOLAR

    Mavi tik işareti, Twitter'ın "Twitter Blue" aboneliğine özgü bir ayrıcalık. Bu ayrıcalıktan yararlanmak  ve mavi tik işaretini korumak isteyen kullanıcılar aylık 8 dolar ödeyecek.

    Elon Musk, bu ücretin her ülkenin alım gücüne göre farklılık göstereceğini bildirdi.

  • TÜRKİYE MAVİ TİK İÇİN NE KADAR ÖDEYECEK?

    Türk kullanıcıların, mavi tik işareti için ne kadar ödeyeceği henüz bilinmiyor ancak yine de Musk'ın açıklamaları doğrultusunda bir tahminde bulunabiliriz;

    Öncelikle, aylık abonelik ücreti alan diğer sosyal platformların Dolar bazında ne kadar olduğuna bakalım;

    Netflix tercih edilen plana göre ayda 10 ile 20 dolar arasında,

    Youtube Music aylık 10 dolar, Youtube Premium ise aylık 12 Dolar,

    Amazon Prime aylık 15 dolar.

  • Genel bir değerlendirme yapıldığında Twitter'ın ücreti oldukça makul tuttuğunu söyleyebiliriz.

    Tüm bu sebepler göz önüne alındığında; Dolar ve TL arasındaki kur farkından yola çıkarak Türk kullanıcılarının mavi tik için aylık 2-4 Dolar arasında ödeme yapacağını öngörebiliriz.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.