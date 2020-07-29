Shameless dizisinin Amerikan versiyonunda Fiona karakterine hayat veren Emmy Rossum da konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımında kadına şiddet olaylarına dikkat çekmek için yapılan kampanyayı açıklayan Rossum, şu ifadeleri kullandı:

Türkler her sabah uyandığında siyah-beyaz kadın fotoğrafı görüyor. Siyah-beyaz fotoğraf mücadelesi, kadınların seslerini yükseltmesinin bir yolu olarak başladı. Kaybettiğimiz kadınlarla dayanışma içinde olmak için...