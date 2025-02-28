Türk-İş: Yoksulluk sınırı 75 bin lirayı geçti

Türk-İş, şubat ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarını gösteren açlık sınırı 22 bin 131 TL'den 23 bin 323,86 TL’ye yükseldi.

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AÇLIK SINIRI ASGARİ ÜCRETİN 1219 TL ÜZERİNDE

Yeni yılda 22 bin 104 lira olarak uygulanan asgari ücret, ocak ayı itibarıyla açlık sınırının altına düşmüştü. Şubat ayı itibarıyla açlık sınırı asgari ücretin 1219 TL üzerine çıktı.

YOKSULLUK SINIRI 75 BİNİ GEÇTİ

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarını ifade eden yoksulluk sınırı 72 bin 88 TL'den 75 bin 973,49 TL’ye yükseldi.

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Bekâr bir çalışanın yaşama maliyeti de aylık 28 bin 756 TL'den 30 bin 206,24 TL’ye yükseldi.

AYLIK GIDA ENFLASYONU YÜZDE 5'İ AŞTI

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 5,39 oranında gerçekleşti.

'Mutfak enflasyonu' yıllık bazda yüzde 57,73 artış kaydetti.

Açıklamada dar ve sabit gelirli kesimlerin geçim koşullarının bozulmaya devam etmekte olduğu vurgulanarak şunlar söylendi:

"Çalışanların satın alma gücü her geçen gün gerilemekte ve bu nedenle çalışanlar gıda harcamalarında bile tasarruf yapmak zorunda kalmaktadır. Dört kişilik bir ailenin sadece gıda için yapması gereken harcama tutarı net asgari ücretin üzerindedir. Ülkemizde insan onuruna yaraşır bir yaşam sürdürebilme imkânı çoğu ücretli çalışan için mümkün olmamaktadır. Toplumun çoğunluğunu oluşturan ücretli çalışanlar ve emekliler için zorunlu harcama ile elde edilen gelir arasındaki fark giderilmeli ve geçim şartları iyileştirilmelidir."