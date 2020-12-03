AA

Türk-İş Genel Başkanı Atalay, "(Asgari ücret) Kafamızda bir rakam var. Komisyon üyeleri önümüzdeki günlerde Hak-İş ve DİSK'in kanaatini alıp açıklar. İşveren ve hükümetin, tebessüm ettirecek, 'evet' diyeceğimiz bir rakam getireceğini umut ediyoruz." dedi

Sürecek...