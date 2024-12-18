Türk-İş'te asgari ücret zirvesi
Türk-İş Başkanlar Kurulu asgari ücret talebini belirlemek için toplanıyor
BloombergHT'nin haberine göre Türk-İş, Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3'üncü toplantısı öncesinde asgari ücret gündemiyle Başkanlar Kurulu'nu topluyor.
19 Aralık Perşembe günü saat 09.00'da yapılacak toplantıda, talep edilecek rakamda bir ortak görüş sağlanması bekleniyor.
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını 10 Aralık, ikinci toplantısını ise 16 Aralık'ta gerçekleştirmişti.
Komisyon, üçüncü toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında 19 Aralık Perşembe günü saat 11.30'da yapacak.
* Haberin görseli İHA'dan servis edilmiştir.