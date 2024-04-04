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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Şirketler Türk Hava Yolları (THY) ABD’deki 14’ncü uçuş noktası olan Denver seferlerine başlıyor - İş-Yaşam Haberleri

        Türk Hava Yolları (THY) ABD’deki 14’ncü uçuş noktası olan Denver seferlerine başlıyor

        Dünyanın en çok noktasına uçan havayolu şirketi olan Türk Hava Yolları (THY) ABD'deki 14'ncü uçuş noktası olan Denver seferlerine 11 Haziran'da başlıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 21:29 Güncelleme: 04.04.2024 - 21:29
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        THY, ABD'de Denver uçuşlarına başlıyor
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        Halihazırda başta ABD’de Newyork, Washington, Boston, Los Angeles, Miami başta olmak üzere 13 noktaya direkt uçuş düzenleyen Türk Hava Yolları, uçuş ağını genişletiyor.

        Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "ABD’de yeni bir hat açıyoruz. Denver, haftada 3 sefer ile 11 Haziran 2024’de başlıyoruz. Türkiye büyüyor, THY yüksekten uçuyor" paylaşımında bulundu.

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        #thy
        #haberler
        #THY Denver
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