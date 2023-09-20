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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Türk Hava Yolları, Galatasaray'ın Avrupa maçları için sponsor oldu - Galatasaray Haberleri

        Türk Hava Yolları, Galatasaray'ın Avrupa maçları için sponsor oldu

        Bu sezon Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek tek ekip olan Galatasaray'a bir destek de Türk Hava Yolları'ndan geldi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre THY, Galatasaray'ın Avrupa'da giyeceği maçların forma kol sponsoru oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2023 - 11:26 Güncelleme: 20.09.2023 - 11:26
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        THY, Galatasaray'a sponsor oldu
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        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Türkiye'yi temsil edecek Galatasaray'a bir destek de Türk Hava Yolları'ndan geldi. Bu sezon sponsorluk gelirleriyle 50 milyon Euro'yu aşkın bir meblağı kasasına sokan sarı-kırmızılılar, THY ile yapılan anlaşmayı duyurdu.

        UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki Molde maçlarında forma kol kısmında Türk Hava Yolları logosuyla sahaya çıkan Galatasaray'ın bundan sonraki Avrupa maçlarında da formasında yine THY logosu yer alacak.

        Sarı-kırmızılılar, sezon boyunca yurtiçi ve yurtdışı seyahatlerini de yine Türk Hava Yolları ile gerçekleştirecek.

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