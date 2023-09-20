Türk Hava Yolları, Galatasaray'ın Avrupa maçları için sponsor oldu - Galatasaray Haberleri

Türk Hava Yolları, Galatasaray'ın Avrupa maçları için sponsor oldu - Galatasaray Haberleri

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Türkiye'yi temsil edecek Galatasaray'a bir destek de Türk Hava Yolları'ndan geldi. Bu sezon sponsorluk gelirleriyle 50 milyon Euro'yu aşkın bir meblağı kasasına sokan sarı-kırmızılılar, THY ile yapılan anlaşmayı duyurdu.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki Molde maçlarında forma kol kısmında Türk Hava Yolları logosuyla sahaya çıkan Galatasaray'ın bundan sonraki Avrupa maçlarında da formasında yine THY logosu yer alacak.

Sarı-kırmızılılar, sezon boyunca yurtiçi ve yurtdışı seyahatlerini de yine Türk Hava Yolları ile gerçekleştirecek.