Türk firmalarından İtalya'da Güneş enerjisi santrali

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Naturel Enerji, Türk tekstil firması KURTEKS ile İtalya’da 50 MW büyüklüğünde Güneş Elektrik Santrali proje geliştirme ve anahtar teslim yapımı için 45 milyon Euro’luk sözleşme imzaladı.

İtalya’nın ve Avrupa’nın önemli Güneş santralleri arasında yer alacak olan projenin tüm geliştirme süreçleri ve anahtar teslim kurulumu Naturel Enerji tarafından üstlenildi. Santralde üretilecek olan elektriğin ikili anlaşmalar yolu ile tüketicilere satılması hedefleniyor.

Naturel Enerjinin, proje geliştirme, müteahhitlik, elektrik satış anlaşması ve finansmanı da kapsayan faaliyetleri anahtar teslim esası ile yürütülecek proje ile ilgili açıklama yapan Naturel Enerji Genel Müdürü Cem Göçmen, “Ülkemiz için de projenin büyüklüğü, niteliği, yeri ve içeriği açısından bir ilk olacak olan bu yatırım kararı için Kurteks’i tebrik eder, bize olan güveninden ötürü de teşekkür ederiz. Daha temiz, daha güzel, daha yaşanabilir bir dünya hedefimize ulaşmak için ülke fark etmeksizin çalışmaya devam edeceğiz” dedi.