Türk diş hekimleri Tanzanya'da 5 bin kişiyi tedavi edecek

Tüm Afrika'nın Dostları Derneği (TADD) üyesi 6 diş hekimi ve 4 sağlık çalışanından oluşan ekip, 5 bin hastanın ağız ve diş sağlığı tedavisini gerçekleştirmek için Tanzanya'ya hareket etti.

TADD Kurucu Başkanı Dr. Bilgehan Güntekin, Tanzanya'ya gitmeden önce İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, daha önce de Afrika ülkelerinde sağlık yardımı çalışmasında bulunduklarını söyledi.

Bugün de sağlık ekibini Tanzanya Darüsselam'a yolladıklarını belirten Güntekin, şöyle konuştu: "Bu kez sadece diş hekimliği ve ağız sağlığıyla ilgili bir organizasyon. 10 kişilik bir ekip gidiyor. Bunlar içerisinde 6 tane diş hekimi uzmanı arkadaşımız var. Endodonti, pedodonti, diş radyolojisi ve implantoloji üzerine orada Muhimbili Üniversitesi'yle bilgi ve tecrübe paylaşımı yapacaklar. Aynı zamanda Morogoro bölgesinde saha taraması hastalara ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilendirmeler yapacaklar. Seyahatimiz 14 gün sürecek. 5 bine yakın hastaya ulaşmayı hedefliyoruz."

Güntekin, kendilerine destek veren Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığına (TİKA) ve Türkiye'nin Darüsselam Büyükelçiliğine teşekkür etti.

Güntekin, derneğin eylül ve kasımda da Etiyopya'ya sağlık yardımı götüreceğini kaydetti.