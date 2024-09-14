Türk CEO'lar global araştırmaya damga vurdu

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2024 Extel anketinin sonuçları ortaya çıktı. Global iş dünyasını mercek altına alan ankette Türkiye'den birçok şirket ve yönetici üst sıralarda yer aldı.

Avrupa & Gelişmekte olan Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesindeki en iyi yönetim ekiplerini sıralayan araştırma, bu yıl bin 388 şirketten 2 bin 700 CEO, CFO ve IRO'yu radarına almış durumda.

Araştırmanın finans alanındaki en iyi CEO'lar kısmında, Garanti Bankası'nın eski CEO'su Recep Baştuğ 3'üncü sırada yer aldı.

Baştuğ, Ağustos ayı başında görevinden ayrılmıştı. 2019 yılından beri bankada Genel Müdürlük görevini üstlenen Recep Baştuğ'un yerine ise, bankada Kurumsal, Yatırım Bankacılığı Hizmetleri ve Global Piyasalar'dan Sorumlu olan Mahmut Akten getirilmişti.

REKLAM Garanti Bankası'nda genel müdür değişimi ENDÜSTRİNİN İLK İKİ SIRASI DA TÜRKİYE'DEN Extel araştırmasının finans sektöründeki en iyi CFO'lar kısmının üçüncü sırasında da Garanti Bankası CFO'su Aydın Güler bulunuyor. Araştırmanın endüstri alanındaki sıralamasında ise Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper birinci, Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu ise ikinci sırada bulunuyor. Endüstri alanındaki CFO'lar sıralamasında da, Sabancı Holding ve Koç Holding yine ilk iki sırayı paylaştı. Sabancı Holding CFO'su Orhun Köstem alanında birinci seçilirken, Koç Holding CFO'su Polar Şen'de ikinci basamakta yer aldı. Araştırmanın petrol & doğalgaz alanında ise, Türkiye Petrol Rafineleri CEO'su İbrahim Yelmenoğlu ilk sırada yer alma başarısı gösterdi.

TÜKETİCİ ALANINDA İLK 3 SIRA TÜRK ŞİRKETLERİN Öte yandan, araştırmanın mercek altına aldığı bir diğer sektör olan tüketici alanında da, ilk 3 CEO ve CFO Türk şirketlerden oldu. Bu alanda en iyi CEO Coca-Cola İçecek CEO'su Karim Yahi seçildi. BIM CEO'su Haluk Dörtlüoğlu, üçüncü CEO ise Ford Otosan CEO'su Güven Özyurt oldu. Tüketici alanında en iyi CFO olarak Ford Otosan CFO'su Gül Ertuğ seçilirken, Coca-Cola İçecek CFO'su Erdi Kurşunoğlu ikinci, BIM CFO'su Fatih Meriç üçüncü basamakta bulunuyor.