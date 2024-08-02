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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Garanti Bankası'nda genel müdür değişimi - İş-Yaşam Haberleri

        Garanti Bankası'nda genel müdür değişimi

        Garanti Bankası, Genel Müdür Recep Baştuğ'un görevinden ayrıldığını, yerine Kurumsal, Yatırım Bankacılığı Hizmetleri ve Global Piyasalar'dan Sorumlu olan Mahmut Akten'in getirildiğini açıkladı

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        Habertürk
        Giriş: 02.08.2024 - 18:47 Güncelleme: 02.08.2024 - 18:47
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        Garanti Bankası'nda genel müdür değişimi
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        Garanti Bankası'ndan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

        "Bankamız Yönetim Kurulu'nun 02.08.2024 tarihli kararına ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmektedir;

        2019 yılında Genel Müdürlük görevini üstlenen Sayın Recep Baştuğ görevinden ayrılma kararı almıştır. Bugün, Şirketimiz Yönetim Kurulu, mevcutta Kurumsal, Yatırım Bankacılığı Hizmetleri ve Global Piyasalar'dan sorumlu olan Sayın Mahmut Akten'i yeni Genel Müdür olarak atama kararı almıştır. Mahmut Akten, gerekli yasal prosedürler ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun izinlerinin tamamlanmasını takiben göreve başlayacak.

        Yönetim Kurulu, Sayın Mahmut Akten'in mevcut pozisyonuna gelecek ismi ileri bir tarihte belirleyecektir."

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