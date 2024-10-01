Samsun haberleri: Silahının çalındığını fark etti! Polisin evini soydular! | Son dakika haberleri

Samsun haberleri: Silahının çalındığını fark etti! Polisin evini soydular! | Son dakika haberleri

REKLAM advertisement1

Samsun'da olay, Atakum ilçesine bağlı Esenevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru 200 bin lira değerinde ziynet eşyasının ve 1 adet tabancasının çalındığını fark edip, ihbarda bulundu.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ DHA'da yer alan habere göre olayla ilgili çalışma başlatan polis, güvenlik kameralarından yoka çıkarak şüphelileri tespit etti.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI REKLAM Polis ekipleri, doğumuna 10 gün kalan Sultan K. (18), dini nikahla birlikte yaşadığı Bilal Efe Ö. ile 4 aylık bebeği olan Raziye Y. (34) ve Samet K.'yi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.