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        Haberler Gündem 3. Sayfa Samsun haberleri: Silahının çalındığını fark etti! Polisin evini soydular! | Son dakika haberleri

        Silahının çalındığını fark etti! Polisin evini soydular!

        Samsun'un Atakum ilçesinde, polis memurunun evinden 200 bin liralık ziynet eşyasının çalınmasıyla ilgili 4 şüpheli, gözaltına alındı. Zanlılar, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 14:12 Güncelleme: 01.10.2024 - 14:14
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        Silahının çalındığını fark etti! Polisin evini soydular!
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        Samsun'da olay, Atakum ilçesine bağlı Esenevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru 200 bin lira değerinde ziynet eşyasının ve 1 adet tabancasının çalındığını fark edip, ihbarda bulundu.

        GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

        DHA'da yer alan habere göre olayla ilgili çalışma başlatan polis, güvenlik kameralarından yoka çıkarak şüphelileri tespit etti.

        4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

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        Polis ekipleri, doğumuna 10 gün kalan Sultan K. (18), dini nikahla birlikte yaşadığı Bilal Efe Ö. ile 4 aylık bebeği olan Raziye Y. (34) ve Samet K.'yi gözaltına alındı.

        Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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        #Samsun
        #Son dakika haberler
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