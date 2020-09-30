Türk Böbrek Vakfından "porsiyon kontrolü" uyarısı

Erk, yaptığı yazılı açıklamada, dengeli, yeterli ve mevsiminde beslenmenin sağlıklı yaşamın olmazsa olmazları olduğuna değindi.
Özellikle hazır ambalajlı yiyecek ve içeceklerde miktar/porsiyon kontrolünün önemine işaret eden Erk, şöyle devam etti:
"Bir adet tüketildiğinde masum olan değerler, üst üste birden fazla tüketildiğinde ve bu tüketim alışkanlık haline getirildiğinde sağlığımız için zararlı hale dönüşebilir. Aynı durum sağlıklı olarak bildiğimiz doğal gıdalar içinde geçerlidir. Porsiyon kontrolü yapılmadığı sürece, kilo alımı ve buna bağlı olarak obezitenin gelişmesi, bağlantılı olarak yüksek tansiyon ve şeker hastalıklarının ortaya çıkması, devam eden süreçte ise organlarda yaşanacak hasarlarla birlikte böbrek, kalp, damar ve sindirim sistemi hastalıkları ile karşı karşıya kalınacaktır."
Erk, sağlıklı beslenmede de porsiyon kontrolünün şart olduğunun altını çizerek, "Önümüzde hastalıklarla ilgili hem mevsimsel anlamda hem de pandemiden dolayı zorlu bir süreç var. Birçok kişi özellikle sebze, meyve ve bitkiler anlamında doğal yollara başvuracak fakat bu süreçte unutulmamalı ki kişinin hangi besinden kaç porsiyon yiyeceği, boyu, kilosu, cinsiyeti, yaşı, yaşadığı yer ve fiziksel aktivitelerine göre farklılık gösterir. Bir diğer ifadeyle, ihtiyaç duyulan enerji miktarı arttıkça porsiyon miktarı da artacaktır." değerlendirmesini yaptı.
Timur Erk, porsiyon kontrolü için önemli noktaları şöyle sıraladı:
"Meyvelerde porsiyon kontrolü yumruk veya avuç içi ile tarif edilebilir. Sebze ve meyveler mevsiminde, günün farklı zaman dilimlerinde tüketilmelidir. Meyveler, bu şekilde günde 3 porsiyona kadar tüketilebilir. 1 porsiyon meyve = 1 orta boy elma veya 1 orta boy portakal veya 1 büyük boy mandalina; 1 porsiyon sebze = 4 - 5 yemek kaşığı sebze yemeği veya 1 kase salata.
Sebze ve meyvelerde olduğu gibi ekmek-tahıl, et-yumurta, süt-yoğurt gibi diğer besin gruplarının da tüketiminde miktara ve porsiyona dikkat edilmelidir. Porsiyon kontrolü sağlarken yiyeceklerin ve içeceklerin 1 porsiyonunun değerlerini bilmek önemlidir. Bazı besinlerin bir porsiyonları şöyledir; 1 tatlı kaşığı veya parmağımızın bir boğumu kadar tereyağı, 1 kibrit kutusu veya 2 parmağımız kadar peynir, 2 – 3 yemek kaşığı makarna, 1 köfte büyüklüğünde et, 1 su bardağı süt."
Paketlenmiş ürünlerin etiketlerindeki "içindekiler bölümü" ve "besin değerleri tablosu"nun sağlıklı ve sağlıksız besinin ayırt edilmesini sağladığını belirten Erk, etiketlerdeki besin değerleri tablosundaki enerji, karbonhidrat, protein, yağ, şeker ve tuz gibi öğelerin her birinin yazılı değerleri genel olarak uygun olsa da o yiyecek ve içeceğin adet olarak birden fazla tüketiminin, bu öğelerin değerleri bazında da artışa neden olacağından fazla tüketime bağlı sağlıksız beslenmeye neden olacağını vurguladı.
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