Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 7.888,40 %-0,13
        DOLAR 28,8776 %0,18
        EURO 31,5151 %0,07
        ALTIN 1.852,29 %0,36
        FAİZ 41,36 %0,61
        GÜMÜŞ GRAM 22,02 %-0,31
        BITCOIN 37.786,00 %1,43
        GBP/TRY 36,2814 %0,35
        EUR/USD 1,0907 %0,01
        BRENT 81,51 %0,11
        ÇEYREK ALTIN 3.028,50 %0,36
        Haberler Ekonomi Turizm Turizme ek 1 milyar dolar kaynak - Turizm Haberleri

        Turizme ek 1 milyar dolar kaynak

        İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, 13. Uluslararası Resort Turizm Kongresi'nde yaptığı açıklamada, turizme ek 1 milyar dolar kaynak ayıracaklarını belirtti. Aran, turizm bankacılığı ekibi oluşturacaklarını kaydederken turizm ihtisas şubesi açacaklarını da açıkladı

        agirgin@haberturk.com
        Giriş: 24.11.2023 - 12:14 Güncelleme: 24.11.2023 - 12:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Turizme ek 1 milyar dolar kaynak
        ABONE OL
        ABONE OL

        İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, İş Bankası’nın sponsor olduğu 13. Uluslararası Resort Turizm Kongresi’nde konuşma yaptı.

        Antalya’da düzenlenen kongrede turizme yönelik yapacakları yeni uygulamaları anlatan Aran, turizme ek 1 milyar dolar kaynak ayıracaklarını söyledi.

        İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, çarpan etkisinin en yüksek olduğu sektörün turizm olduğunu, sektörün restoranlardan kuyumculara, hastanelerden çiftçilere kadar birçok alana etki ettiğini ifade etti.

        Turizmde ellerini taşın altına koyduklarını söyleyen Aran, turizm bankacılığı ekibi oluşturacaklarını ve ilki Antalya’da olmak üzere turizm ihtisas şubeleri açacaklarını belirtti.

        2024 ve 2025’in turizm yatırımları için cazip olduğunu söyleyen Aran, enflasyonun düşmesi ve öngörülebilirliğin artmasıyla 2026’da turizmde patlama yaşanmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'a pazar günü kar yağacak mı?
        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'a pazar günü kar yağacak mı?
        24 Kasım öncesinde velilerden 3 öğretmene saldırı!
        24 Kasım öncesinde velilerden 3 öğretmene saldırı!
        Dünya çapında en çok taraftara sahip 50 stadyum
        Dünya çapında en çok taraftara sahip 50 stadyum
        Sprey kutuları bomba gibi patladı!
        Sprey kutuları bomba gibi patladı!
        Balotelli trafik kazası geçirdi
        Balotelli trafik kazası geçirdi
        İki arkadaşını vahşice öldürmüştü! İşte çifte cinayetin nedeni!
        İki arkadaşını vahşice öldürmüştü! İşte çifte cinayetin nedeni!
        İSKİ'den flaş açıklama! İşte baraj doluluk oranı!
        İSKİ'den flaş açıklama! İşte baraj doluluk oranı!
        Fatih Terim ve kızı Buse Terim’in ifadeleri ortaya çıktı
        Fatih Terim ve kızı Buse Terim’in ifadeleri ortaya çıktı
        Dünyada ekonomik dengeleri değiştiren anlaşma: RCEP
        Dünyada ekonomik dengeleri değiştiren anlaşma: RCEP
        'Kral Ragnar', İstanbul'da
        'Kral Ragnar', İstanbul'da
        İkinci elde 'finansman' durgunluğu
        İkinci elde 'finansman' durgunluğu
        Anne Candan fenomen kızlarını anlattı
        Anne Candan fenomen kızlarını anlattı
        Dublin sokakları bıçaklı saldırının ardından karıştı!
        Dublin sokakları bıçaklı saldırının ardından karıştı!
        Tahvile milyar dolarlık yabancı girişi
        Tahvile milyar dolarlık yabancı girişi
        Icardi satılık değil!
        Icardi satılık değil!
        Beşiktaş'ın "cam adamı" Eric Bailly!
        Beşiktaş'ın "cam adamı" Eric Bailly!
        Mevduat faizleri yüzde 50'ye koşuyor
        Mevduat faizleri yüzde 50'ye koşuyor
        Netanyahu'dan esir takası yorumu: Pek çok zorluk var
        Netanyahu'dan esir takası yorumu: Pek çok zorluk var
        İşçi kiralayanlar dikkat!
        İşçi kiralayanlar dikkat!
        Gazze'de 4 günlük insani ara başladı
        Gazze'de 4 günlük insani ara başladı
        Habertürk Anasayfa