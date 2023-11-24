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İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, İş Bankası’nın sponsor olduğu 13. Uluslararası Resort Turizm Kongresi’nde konuşma yaptı.

Antalya’da düzenlenen kongrede turizme yönelik yapacakları yeni uygulamaları anlatan Aran, turizme ek 1 milyar dolar kaynak ayıracaklarını söyledi.

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, çarpan etkisinin en yüksek olduğu sektörün turizm olduğunu, sektörün restoranlardan kuyumculara, hastanelerden çiftçilere kadar birçok alana etki ettiğini ifade etti.

Turizmde ellerini taşın altına koyduklarını söyleyen Aran, turizm bankacılığı ekibi oluşturacaklarını ve ilki Antalya’da olmak üzere turizm ihtisas şubeleri açacaklarını belirtti.

2024 ve 2025’in turizm yatırımları için cazip olduğunu söyleyen Aran, enflasyonun düşmesi ve öngörülebilirliğin artmasıyla 2026’da turizmde patlama yaşanmasını beklediklerini sözlerine ekledi.