Turizmde toparlanma beklentisi

Dünyanın dört bir yanındaki seyahat endüstrisi profesyonellerini bir araya getiren Uzakrota Travel Summit'20 bu yıl online olarak gerçekleştirildi.
Setur Turizm Operasyon Direktörü Oktay Temeller, etkinliğin Travel Marketing panelinde "Değişen Müşteri Beklentileri ve Yeni Normalde Seyahat" başlığıyla konuşma yaptı.
Temeller konuşmasında, pandemiden en çok etkilenen sektörlerden biri olan turizmin geleceğinin, sektör paydaşları ile birlikte şekillenebileceğinin altını çizdi ve hazırlıklara şimdiden başlamanın önemini anlattı.
Setur'un pandeminin ilk günlerinden itibaren hem çalışanları hem de misafirleri için gerekli tüm önlemleri aldığını ifade eden Temeller, "Pandemi süreciyle beraber sadece turizm sektörü değil, tüm dünya değişiyor ve bu değişimleri gelecek dönemde çok daha net gözlemleyebileceğiz. Tüm dünya olarak içinden geçtiğimiz süreçte seyahate ve seyyahlara büyük bir özlem doğdu. Bu bağlamda turizm sektörüne dokunan her bir noktanın gerekli tedbirleri şimdiden alması, gelecek dönemde hızlı hareket edebilmek için büyük önem taşıyor" dedi.
'HAREKETLENME BAŞLAYACAK'
Setur'un çalışma yöntemlerinden ürün gamına kadar her alanda yenilikler yaptığını anlatan Temeller, "Turizm, bireysel-kurumsal otel ve uçak biletinden, MICE ve turlara kadar çok ayaklı ve büyük bir sektör. Gelecek için kötümser değiliz, 2021 yılının ikinci çeyreğiyle birlikte bireysel seyahatlerde büyük bir yükselme bekliyoruz, bununla birlikte kurumsal firmaların iş amaçlı seyahatlerinin de bu sürecin ardından hareketlenmeye başlayacağı öngörüsündeyiz" ifadelerini kullandı.
Misafirlerinin seyahat programlarını önce sağlık ve güven düşüncesiyle planlamaya başladıklarını söyleyen Temeller, "Geldiğimiz noktada yeni dinamiklere hızlıca karşılık verdik ve güven ortamını sağlayabileceğimiz bir yapı kurduk. Önümüzdeki dönemde de teknolojik alt yapımızı kullanarak misafirlerimizin güven duydukları seyahati kolayca gerçekleştirebilecekleri alternatifler yaratmaya, dünyamızı daha iyi bir noktaya taşımak için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
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