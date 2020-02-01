DHA

TÜROFED Başkanı Sururi Çorabatır, 2020 yılı turizm sektörüne ilişkin değerlendirmede bulundu. Turizmin Türkiye'nin en önemli döviz girdisi sağlayan stratejik sektörü olduğunu belirten Sururi Çorabatır, "Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2019 yılının 12 aylık verilerine göre, Türkiye'yi yüzde 13,7 artışla 51 milyon 860 kişi ziyaret etti. Gelen ziyaretçilerin 44 milyon 712 bin 970'i yabancılar, 7 milyon 147 bin 72'si ise yurtdışından ikamet eden Türklerden oluştu" dedi

2020'DE YÜZDE 15 ARTIŞ BEKLENİYOR

2019 yılı 12 aylık toplam yabancı turist sayısının ise 45 milyon, yurt dışı ikametli vatandaşlarla beraber 52 milyona yaklaştığını açıklayan Çorabatır, toplam gelirin ise 34 milyar 520 milyon 332 bin dolar olduğunu kaydetti. Turizm sektörünün 2020 yılı için erken rezervasyon talepleri ve şu ana kadarki fuarlardan edindikleri izlenimlere göre, çift haneli büyüme beklediklerini açıklayan Çorabatır, "Turist rakamlarında başta Antalya olmak üzere İstanbul, Kapadokya, Pamukkale, Muğla gibi birçok bölgede yüzde 10 ila yüzde 20 arasında büyüme oranlarını yakalayacağımızı öngörüyoruz. Ortalamada ise Türkiye genelinde yüzde 15 civarında bir büyüme tahmin ediyoruz" diye konuştu.

YABANCI TURİST 50 MİLYONU AŞAR

Yüzde 15 artış beklenilen 2020 yılında yabancı turist sayısının 50 milyonu, yurt dışı ikametli vatandaş ziyaretçilerle de 57 milyonu görebileceğine işaret eden Çorabatır, özellikle 2018 ve 2019 yıllarında kırılan rekorların, 2020'de de tekrarlanmasını ümit ettiklerini söyledi. Sektörün bundan sonraki en önemli hedeflerinden birinin de Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da dile getirdiği gibi nitelikli turist ve geliri artırmaya yönelik olduğunu anlatan Çorabatır, "2019 yılında 660 dolar civarında olan kişi başı turist gelirini 2020'de 700 dolara çıkartabilirsek, yüzde 15 büyümeyle birlikte 5 milyar dolar civarında bir ek gelir sağlayabiliriz" dedi.

5 MİLYAR DOLAR EK GELİR HEDEFİ

Turizm sektörünün 2020 yılında da Türkiye ekonomisine katkısının çok büyük olacağını aktaran Çorabatır, şöyle konuştu:

"Toplamda 50 milyonun üzerinde beklenen turist sayısı ve kişi başı ortalama geliri de 700 dolar olarak düşünürsek, 2020 için 40 milyar dolar civarında bir gelir öngörebiliriz. Bunun yanında istihdama ve diğer sektörlere katkıları da büyüyecektir. En büyük avantajı tüm geliri döviz bazında ve ithalat çıkışı olmayan turizm sektörü, aslında Türkiye'nin en önemli stratejik sektörüdür. İnşallah bu yıl turizm sektörü olarak Türkiye ekonomisine çok önemli bir katkı sunacağız ve yeni rekorlar kıracağız."