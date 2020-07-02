UNCTAD'ın yeni yayımladığı bir raporda, Kovid-19'un dünya genelinde turizme etkisine ilişkin tahminler paylaşıldı.
Raporda, salgının mart ayından bu yana sebep olduğu ekonomik gerilemenin etkisiyle dünya turizm sektörünün 2020'de 1.2 trilyon dolar kayıp yaşayabileceği, bunun da küresel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 1.5'ine denk geldiği belirtildi.
Raporda, uluslararası turizmdeki söz konusu durgunluğun 8 ay daha sürmesi halinde sektördeki küresel kaybın, 2.2 trilyon dolara yükselebileceği uyarısı yapıldı.
UNCTAD, uluslararası turizmde 12 aylık bir aranın (2021 Mart ayına kadar) ise en kötümser senaryoda 3.3 trilyon dolar (Küresel GSYİH'nın yüzde 4.2'si) kayıp anlamına gelebileceği tahmininde bulundu.
Raporda, en iyimser tahminlere göre, dünyanın iki önemli turizm ülkesi Jamaika'nın GSYİH'nın yüzde 11'ini, Tayland'ın ise yüzde 9'unu kaybedeceği tahmini yer aldı. Kenya, Mısır, ve Malezya gibi turizmin ön planda olduğu ülkelerde ise GSYİH'de yüzde 3 gerileme olabileceği kaydedildi.
Raporu değerlendiren UNCTAD'ın uluslararası ticaret direktörü Pamela Coke-Hamilton, "Bu rakamlar, sık sık unuttuğumuz, sektörün ekonomik önemi ve tüm dünyada milyonlarca insan için bir yaşam kaynağı olduğu rolünü açık bir şekilde bize hatırlatıyor" ifadesini kullandı.
Hamilton, turizmden geçinen küçük ada ülkeleri ve pek çok gelişmekte olan ülkenin turizmdeki çöküşlerinin, ayrıca kalkınma umutlarına da darbe vuracağını belirterek, "Bu, maliyetini karşılayabileceğimiz bir şey değil." değerlendirmesinde bulundu.
UÇUŞLARDA SERT DÜŞÜŞ
Öte yandan, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) ise yaptığı açıklamada, küresel taşımacılıkta yolcu talebinin mayıs ayında bir önceki yıla göre yüzde 91.3 düştüğünü bildirdi.
Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'ne (UNWTO) göre son 20 yılda büyüklüğünü 3 kat artıran ve birçok ülke ekonomisinin bel kemiği durumundaki turizm, dünya çapında milyonlarca insanın geçim kaynağı konumunda bulunuyor.
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