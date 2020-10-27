Yılı yaklaşık 4 milyon turistle kapatmayı hedefleyen Antalya, bu yıl en fazla Rus turistleri ağırladı. Kente gelen turistlerin yarısından fazlasını Ruslar oluşturdu. İkinci sırada ise Ukraynalılar yer aldı. Ukraynalıları Almanlar ve İngilizler takip etti.
Güvenli Turizm Sertifikası programı ile "sağlıklı ve güvenli" tatilin adresi olan Antalya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde gelen turist sayısı bakımından dünya genelinde birçok ünlü turizm destinasyonunu geride bıraktı.
Gelecek yıl için hazırlıklara başlayan sektör temsilcileri, özellikle pazar yelpazesini daha da genişletmek istiyor.
"ALTERNATİF PAZARLAR PEŞİNDEYİZ"
Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, AA muhabirine, son yıllarda pazar çeşitliliği konusunda çok yoğun çalışmalar yaptıklarını söyledi.
Kovid-19'un kendilerine önemli dersler verdiğini vurgulayan Atmaca, "Şu an 2021'in hazırlıklarını yapıyoruz. Kovid-19'un bize öğrettiği yeni derslerle bambaşka bir hizmet, bambaşka bir güvenli turizm sertifikası anlayışıyla hızla yolumuza devam edeceğiz. Gelecek yıllar için alternatif pazarlar peşindeyiz, önemli girişimlerimiz var. Sadece birkaç noktadan değil, dünyanın her köşesinden turist çekmek istiyoruz." diye konuştu.
Bu yılki en büyük hedeflerinin mümkün olduğunca çok tesisi açık tutabilmek olduğuna işaret eden Atmaca, kış sezonunda daha fazla tesisi açık tutup, 2021'e daha hazırlıklı başlamak istediklerini kaydetti.
Atmaca, gelecek yıl için daha umutlu olduklarını ifade etti.
ÜÇ TEMEL STRATEJİ; PAZAR, ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ VE TANITIM
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı da özellikle Rusya'nın Antalya için önemli bir pazar olduğunu, halen Rus turistlerin gelmeye devam ettiğini belirtti.
Sektör olarak pazar çeşitlenmesi konusunda yeni çalışmalarının olacağına dikkati çeken Yağcı, "2023 turizm stratejimiz hem ürün hem pazar çeşitliliği geliştirmek. Bu noktada atılımlarımız olacak. Zaten salgından önce pazar ve ürün çeşitliliği ile tanıtım, bu 3 temel strateji gündemdeydi." ifadesini kullandı.
Turizm sektörünü ülke ekonomisinin lokomotifi olarak değerlendiren Yağcı, bu açıdan sektöre inancının tam olduğunu, buraya yapılan her yatırımın geri dönüşümünün sağlanacağını sözlerine ekledi.
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