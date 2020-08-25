Kültür ve Turizm Bakanlığı, turizm işletmesi belgeli konaklama tesislerine yönelik yeni bir tebliğ hazırladı.

Resmi Gazete'de yayınlanan tebliği ile, turizm tesislerine 'Bisiklet Dostu Konaklama Tesis Belgesi' verilmesi için belirlenen esaslar kamuoyuna bildirildi.

Sürdürülebilir turizm kapsamında, alternatif turizm türlerinin geliştirilmesi ve bisiklet turizminin teşvik edilmesi amacıyla hazırlanan tebliğe göre, başvuruda bulunan işletmelerde bir takım şartlar aranacak.

Aranacak şartlardan öne çıkanlar ise şu şekilde sıralandı;

- Bölgesel bisiklet rotaları hakkında bilgi sahibi personel istihdam edilmesi

- Bisikletlerin park edilmesine yönelik bisiklet garajı bulundurulması

- Bisikletlerin yıkanabilmesine uygun donanımı olan alan bulundurulması

- Kahvaltı için bisikletçilere özel menü düzenlenmesi

- Talep durumunda hazır paketler halinde karbonhidrat ve protein ağırlık seçenekleri içeren kumanya sunulması

- Bisikletçilere yönelik kıyafet, malzeme, tamir kiti, yedek parça gibi ürünlerin satışı

- Bisikletlere tamir ve bakım yapılabilecek donanıma sahip alan bulundurulması

- Bisiklet kiralama imkanı sağlanması

- Elektrikli bisiklet için şarj imkanı