Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 8.478,83 %0,05
        DOLAR 30,3617 %0,03
        EURO 32,9326 %-0,02
        ALTIN 1.989,34 %0,14
        FAİZ 43,57 %0,14
        GÜMÜŞ GRAM 22,53 %-0,43
        BITCOIN 42.450,00 %-2,52
        GBP/TRY 38,5119 %-0,15
        EUR/USD 1,0837 %-0,07
        BRENT 82,00 %-1,05
        ÇEYREK ALTIN 3.252,57 %0,14
        Haberler Ekonomi Turizm Turizmde 2028 hedefi 100 milyar dolar | Türkiye turizm hedefi, haritası - Turizm Haberleri

        Turizmde 2028 hedefi 100 milyar dolar

        Son turizm verilerini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "2028 yılı hedefimiz 82,3 milyon ziyaretçi ile 100 milyar dolar turizm gelirine ulaşmaktır" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2024 - 12:39 Güncelleme: 31.01.2024 - 12:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Turizmde 2028 hedefi 100 milyar dolar
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bugün açıklanan turizm verilerine ilişkin açıklamada bulundu.

        Bakan Şimşek X hesabından yaptığı açıklamada "2023 yılında turizmde tüm zamanların en iyi performansını sergiledik. Ülkemizi ziyaret eden kişi sayısı yıllık yüzde 11,1 artışla 57,1 milyona ulaşarak yıl sonu hedefini (56,7 milyon) aştı. Turizm geliri ise 54,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Orta Vadeli Programa göre, bu yıl da turizmde güçlü seyrin devamı ile ziyaretçi sayısının 59,4 milyona, turizm gelirinin ise 59,6 milyar dolara yükselmesini bekliyoruz. 2028 yılı hedefimiz 82,3 milyon ziyaretçi ile 100 milyar dolar turizm gelirine ulaşmaktır" ifadelerini kullandı.

        Turizm gelirlerinde rekor
        Turizm gelirlerinde rekor
        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İşte kilisedeki silahlı saldırganlar!
        İşte kilisedeki silahlı saldırganlar!
        Bir ülke daha 4 gün çalışacak
        Bir ülke daha 4 gün çalışacak
        Yağmurun başkentinden dünyanın en kurak yerine bilim seferi
        Yağmurun başkentinden dünyanın en kurak yerine bilim seferi
        Litrelerce sülfonik asit dereye döküldü, acil durum ilan edildi!
        Litrelerce sülfonik asit dereye döküldü, acil durum ilan edildi!
        İstanbul'a neden kar yağmıyor?
        İstanbul'a neden kar yağmıyor?
        TFF'den devrim gibi kararlar!
        TFF'den devrim gibi kararlar!
        56 milyar dolarlık 'maaşa' mahkeme engeli
        56 milyar dolarlık 'maaşa' mahkeme engeli
        Oosterwolde'ye Avrupa devlerinden teklif!
        Oosterwolde'ye Avrupa devlerinden teklif!
        "Öpüşme sahnesi olan sakızla gelmeli"
        "Öpüşme sahnesi olan sakızla gelmeli"
        Kesik başın gizemi ortaya çıktı!
        Kesik başın gizemi ortaya çıktı!
        Berkay Yılmaz ile el sıkıştı!
        Berkay Yılmaz ile el sıkıştı!
        530 milyon liralık lüks araçta sahte fatura usulsüzlüğü
        530 milyon liralık lüks araçta sahte fatura usulsüzlüğü
        Turizm gelirlerinde rekor
        Turizm gelirlerinde rekor
        Ardahan'da dondurucu soğukta araçlar çalışmadı!
        Ardahan'da dondurucu soğukta araçlar çalışmadı!
        "Evlilik yok, oyunculuğa devam"
        "Evlilik yok, oyunculuğa devam"
        Ombudsman’dan askerlik borçlanması kararı
        Ombudsman’dan askerlik borçlanması kararı
        Tam kış! Kar, sağanak ve fırtına...
        Tam kış! Kar, sağanak ve fırtına...
        Sağlık sigortasında % 138'lik artış
        Sağlık sigortasında % 138'lik artış
        Senato'dan Fed'e faiz indirimi çağrısı
        Senato'dan Fed'e faiz indirimi çağrısı
        Enflasyonu nasıl yeneriz?
        Enflasyonu nasıl yeneriz?
        Habertürk Anasayfa