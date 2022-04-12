Turizm yatırımcıları TIF 2022’de buluşacak

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Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği tarafındanyapılan açıklamada, "Turizm yatırımcılarının dev sivil toplum kuruluşu olan TTYD’nin düzenleyeceği etkinlik; turizm yatırımlarının dünyaya entegre edilmesi, büyük ve eşsiz iş birliği olanakları sağlaması, yeni dönem turizm trendlerini belirlemesi sebebiyle hem Türk hem de dünya turizm sektörünün vazgeçilmez organizasyonu haline gelmiş durumda olduğu belirtildi.

Turizm sektörüne 60 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirmiş ve 130 milyon kişilik istihdam sağlamış üyeleriyle 190 bin yatağın üzerinde konaklama kapasitesini, 15 bin uçak koltuğunu, 15 havalimanını, 15 binin üzerinde yat kapasiteli marinayı ve ülkemizdeki tüm kruvaziyer limanları ile turizmin tüm değer zincirini içinde barındıran TTYD, Türkiye’nin yatırımlarını öne çıkartmaya yönelik çalışmalarına yoğun olarak devam ediyor. TIF 2022, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve TTYD’nin üyesi bulunduğu Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi (WTTC) stratejik ortaklığında bu yıl 16 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleşecek.

TURİZM YATIRIMLARINDA TRENDLER BELİRLENECEK

Pandemi sonrası yatırım trendleri, Konaklamanın (D)evrimi, Turizmde Lüksün Evrimi : Gayrimenkulün Dönüşümü, Turizm ve GYO yatırımlarının finansmanı, Sermayeye erişim: Yatırım fırsatları, Mega şehirler endeksi, Sağlık ve zindelik turizmi gibi pek çok konu başlığının yerli ve yabancı üst düzey konuşmacılar tarafından tartışılacağı TIF 2022’ye 350 yerli ve yabancı yatırımcının katılımı bekleniyor.

"YATIRIM DEVLERİNİN BULUŞMASI OLACAK"

TTYD Başkanı Oya Narin, “Uluslararası yatırımcı, otel markası, işletmeci, Türkiye’nin gelişen turizm potansiyeline yatırım yapmak isteyen finans kurumu, banka ve fon temsilcilerini bir araya getirerek, turizm ve otelcilikte yeni yatırım fırsatlarını değerlendirmeyi ve Türkiye’yi üst düzey bir yatırım destinasyonu olarak tanıtmayı amaçladığımız TIF 2022 aynı zamanda bölgenin turizm yatırımları açısından tek B2B platformudur. Bu platformun yıllar içerisinde daha da gelişmesini hedeflemekteyiz”dedi.