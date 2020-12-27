AA

Kayak pistleri, doğal güzellikleri, ormanları, İzmit Körfezi ve Sapanca Gölü'nün aynı anda izlenebilen manzarasıyla Kartepe, kış sezonunda misafirlerini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun şekilde ağırlayacak.

Kış aylarında günübirlikçilerin de ilgisiyle yıl boyunca yüz binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapan Kartepe, doğasının yanında bölgedeki yerel işletmelerin yöresel lezzetleriyle de ilgi çekiyor.

Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi manzarası ile İstanbul'a yakınlığı dolayısıyla yılın her mevsimi ilgi gören bölge, özellikle Arap ülkelerinden gelen turistleri konuk ediyor.

Kayın, gürgen, dişbudak, akçaağaç, kestane ve meşe türü ağaçların bulunduğu 1600 rakımlı zirveye uzanan 3 ayrı güzergah, ziyaretçilerin zirveye rahat ulaşmasını sağlıyor.

Kuzuyayla ve Suadiye tabiat parkları ile "Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı" Ormanya'ya da sahip olan bölge, yılın her mevsimi ziyaretçilerine doğayla iç içe olma imkanı sunuyor.

Kızak ve kayak pistlerinde yaz döneminde gerekli bakım ve hazırlıkları yapan, koronavirüsle mücadele kapsamında tedbirleri uygulayan işletmeler, yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya hazır.

"İŞLETMELER TEDBİRLERE HARFİYEN UYUYOR"

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, bölgedeki turizmcilerin salgın tedbirleri doğrultusunda hazırlık yaptığını belirterek, Kartepe'nin kış sezonunda misafirlerini ağırlamaya hazır olduğunu söyledi.

Kartepe'nin konumu, doğal örtüsü ve İstanbul'a yakınlığıyla turizme elverişli bir bölge olduğuna işaret eden Kocaman, "İnsanların pandemiden uzak kalabileceği, temiz hava alabileceği, sağlıklı zaman geçirebileceği tesislere ve alanlara sahibiz. Kartepe'ye aralık ayında kar yağışı gerçekleşti. Kar yağışı herkesi mutlu ediyor. Kartepe henüz kayağa hazır değil ama gerekli tedbirler alındı. Tüm cihazların bakımları yapıldı. Bundan sonraki süreçte kar yağışını ve ziyaretçilerimizi bekliyor olacağız." diye konuştu.

Kocaman, Kartepe'nin geniş orman alanına ve bitki örtüsüne sahip olduğunu belirterek, pandemi döneminde insanların aileleriyle vakit geçirebileceği birçok alanlar bulunduğunu kaydetti.

Pandemi sürecinde alınan tedbirlere işletmelerin harfiyen uyduğunu aktaran Kocaman, şöyle devam etti:

"İşletme sahipleriyle görüşüyoruz. Bütün işletmeciler, maske, mesafe, temizlik ve ilgili bakanlıkların belirlediği diğer tedbirleri aldı. Herkes hassasiyetle davranıyor. Bu bağlamda önümüzdeki sürecin daha iyi yönetileceğine inanıyorum. Turistlerin Kartepe'ye olan ilgisi devam ediyor. Turistler buradan mutlu ayrılıyor. Bu durum da onların tekrar geleceği ve burayı tavsiye edeceği anlamına geliyor. Kartepe'nin turizm potansiyeli gelişiyor."

Kocaman, bölgenin turizm potansiyelinin artığını ifade ederek, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile Kartepe'ye teleferiği kazandıracaklarını söyledi.

"İNSANLAR BURADA RAHATLIKLA STRES ATABİLİR"

Kartepe Kayak Merkezi Genel Koordinatörü Arzu Erdem de misafirlerin sağlığını ve güvenliğini öncelik olarak gördüklerini vurgulayarak, ilgili bakanlıkların talimatları doğrultusunda tesislerde önlem aldıklarını kaydetti.

Kartepe'de kayak dışında 30'dan fazla aktivite yapılabildiğini aktaran Erdem, misafirlerin pandemi kuralları dahilinde aileleriyle katılabilecekleri birçok aktivite alanları bulunduğunu ifade etti.

Erdem, geniş ve büyük ormanlık alanlar sayesinde sosyal mesafe ve diğer tedbirlerin rahatça alınabildiğini belirterek, ziyaretçilerin tedbirlerine uygun şekilde Kartepe'de vakit geçirebileceğini ve şehir stresini atabileceğini sözlerine ekledi.