Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.602,16 %-2,09
        DOLAR 36,4269 %0,38
        EURO 38,1497 %-0,05
        GRAM ALTIN 3.438,13 %0,27
        FAİZ 39,64 %0,35
        GÜMÜŞ GRAM 38,14 %-0,73
        BITCOIN 96.514,00 %1,25
        GBP/TRY 46,0741 %-0,03
        EUR/USD 1,0458 %-0,41
        BRENT 74,43 %-2,68
        ÇEYREK ALTIN 5.621,33 %0,26
        Haberler Ekonomi Turizm Turizm gelirlerinin yüzde 70'i çevrim içi seyahat platformları aracılığıyla sağlanıyor - Turizm Haberleri

        Turizm gelirlerinin yüzde 70'i çevrim içi seyahat platformları aracılığıyla sağlanıyor

        Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Yönetim Kurulu Başkanı Oya Narin, dünya genelinde turizm gelirlerinin yaklaşık yüzde 70'inin çevrim içi seyahat platformları aracılığıyla sağlandığını belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 16:31 Güncelleme: 22.02.2025 - 16:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Turizm gelirlerinin yüzde 70'i çevrim içi platformlardan
        ABONE OL
        ABONE OL

        Turizm sektörü tüm dünyada, dijitalleşme, değişen tüketici alışkanlıkları ve yeni iş modelleriyle büyük bir dönüşüm geçiriyor. Seyahat planlamadan konaklamaya kadar birçok aşamada geleneksel yöntemlerin yerini hızla dijital platformlar alıyor.

        Küreselde seyir dijitalleşmeye doğru devam ederken, Türkiye'de ise hem çevrim içi seyahat platformlarının hem de turizm acentelerinin sayısı giderek artıyor.

        Seyahat platformlarının Türkiye'deki artışının ardında, ülkenin turizmdeki geniş çeşitliliği, acentelerin sunduğu yerel rehberlikler ve kişiselleştirilmiş hizmetlerin büyük talep görmesi ön sıralarda yer alıyor.

        Turizmden 2027'de 74 milyar dolar gelir hedefi

        TTYD Yönetim Kurulu Başkanı Narin, 2024'te 62,2 milyon turist ağırlayarak, 60,5 milyar dolar gelir elde eden turizm sektörünün, hem cari açığı azaltan hem de istihdam yaratan dev bir ekosistem olduğunu ifade etti.

        REKLAM

        Türkiye'nin, turizmde sağladığı sürdürülebilir büyümeyle sadece bölgesinde değil, dünyada da güçlü bir oyuncu olduğu değerlendirmesinde bulunan Narin, "Gelen turist sayısında dünyada 5'inci sıradayız ve turizm gelirlerinde 7'nci sıradaki yerimizi koruduk. Bugün turizm, ülkemizde doğrudan ve dolaylı 3 milyon kişiye istihdam sağlıyor ve cari açığa 40 milyar doların üzerinde net katkı sunuyor." şeklinde konuştu.

        Narin, turizmin stratejik rolünden hareketle, Orta Vadeli Program'da da turizm gelirlerinin 2025'te 64 milyar dolar, 2026'da 69 milyar dolar, 2027'de ise 74 milyar dolara ulaşmasının hedeflendiğini aktararak, bu hedeflere ulaşmak için sektörel çeşitliliğin artırılmasının, yeni pazarların keşfedilmesinin ve turizmin 12 aya yayılmasının büyük önem taşıdığını söyledi.

        Turizmin gücü dendiğinde konaklama tesislerinin, doğal güzelliklerin, kültürel mirasın bir turizm ürünü haline dönüşmesini sağlayan, turizmi bir ekosistem haline getiren en kilit aktörlerden birinin seyahat acenteleri olduğuna dikkati çeken Narin, turizmin görünmez kahramanları olarak nitelendirdiği seyahat acentelerinin sektör için kritik bir rol üstlendiğini vurguladı.

        "Tüketici alışkanlıkları ve seyahat planlama süreçleri hızlı değişiyor"

        Narin son yıllarda, seyahat endüstrisinin küresel ölçekte büyük bir dönüşüm sürecinden geçtiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        REKLAM

        "Geleneksel seyahat acentelerinin sayısı dünya genelinde azalırken, çevrim içi seyahat platformları hızlı yükselişine tanık oluyoruz. 2024 itibarıyla küresel seyahat acentesi hizmetleri pazarının 460 milyar dolar olduğu ve 2034'e kadar 1 trilyon doları aşacağı öngörülüyor. Dünya turizmi 9,5 trilyon dolardan 2033 döneminde 15 trilyon dolara çıkacak. Bu büyümenin önemli bir kısmı çevrim içi platformlardan geliyor. Bugün, dünya genelinde turizm gelirlerinin yaklaşık yüzde 70'i çevrim içi seyahat platformları aracılığıyla sağlanıyor. Bu durum, tüketici alışkanlıklarının ve seyahat planlama süreçlerinin ne kadar hızlı değiştiğini gösteriyor.

        Avrupa'ya baktığımızda benzer bir dönüşüm görüyoruz. 2024 itibarıyla Avrupa'da yaklaşık 76 bin seyahat acentesi faaliyet göstermekte. Avrupa'daki seyahat acentesi pazarı 2024'te yaklaşık 86 milyar avro seviyesinde olup, 2030'a kadar yıllık ortalama yüzde 8 büyümesi bekleniyor. Özellikle 'booking.com' gibi çevrim içi seyahat platformu devleri pazardaki hakimiyetlerini artırırken, geleneksel seyahat acentelerinin rekabet gücünü koruyabilmesi için dijitalleşme kaçınılmaz hale geliyor. İspanya ve Almanya, Avrupa'da en fazla seyahat acentasına sahip ülkeler arasında öne çıkıyor. 2023 verilerine göre, İspanya'da 9 bin 640, Almanya'da 9 bin 480, İtalya'da 5 bin 130 ve Birleşik Krallık'ta 4 bin 970 seyahat acentası bulunmaktadır."

        "Türkiye, turizmdeki konumunu daha da ileriye taşıyacak güce ve potansiyele sahip"

        Oya Narin, Türkiye'de turizm sektöründe seyahat acenteleri modelinin güçlü ve dinamik olarak varlığını sürdürdüğünü dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Bugün her bir acentacı dostumuz, Türkiye'nin turizm gelirlerini yükseltmek, ülkemizin uluslararası arenada daha güçlü bir destinasyon haline gelmesini sağlamak için çok değerli bir misyon üstleniyor. Onların ortaya koyduğu vizyon, sadece bugünün turizmini değil, gelecekteki büyük turizm hamlelerimizi de şekillendirecek. Türkiye, turizmdeki konumunu daha da ileriye taşıyacak güce ve potansiyele sahiptir. Yeni turizm hamlemizle sektörü süreklilik arz eden ve daha verimli bir yapıya kavuşturmayı hedefliyoruz. Turizmde elde ettiğimiz bu başarılar, hepimizin ortak çabalarının sonucudur ve geleceğe birlikte yürümeye devam edeceğiz."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ekrem İmamoğlu'na soruşturma
        Ekrem İmamoğlu'na soruşturma
        Diş hekimini başından vurdu! Müthiş iddia... "2 çocuğumun babası çıktı!"
        Diş hekimini başından vurdu! Müthiş iddia... "2 çocuğumun babası çıktı!"
        17 yaşında gelen ölüm! "Sevgilime kim yazdı" cinayeti!
        17 yaşında gelen ölüm! "Sevgilime kim yazdı" cinayeti!
        Mertens’in pili bitiyor!
        Mertens’in pili bitiyor!
        7000 günle kıdem tazminatı
        7000 günle kıdem tazminatı
        Liselerde yeni dönem başlıyor
        Liselerde yeni dönem başlıyor
        Motokuryeler için yasak kalkıyor!
        Motokuryeler için yasak kalkıyor!
        “Kafanda kurmuşsun” diyenlere inanmayın!
        “Kafanda kurmuşsun” diyenlere inanmayın!
        Bu ateş 5 gündür sönmüyor! Alınan numune inceleniyor!
        Bu ateş 5 gündür sönmüyor! Alınan numune inceleniyor!
        Bu sene grip neden ağır geçiyor?
        Bu sene grip neden ağır geçiyor?
        İşte çocukların en çok sevindiği şehir... 3 günde 1 metre kar yağdı!
        İşte çocukların en çok sevindiği şehir... 3 günde 1 metre kar yağdı!
        Kar, sinemalara iyi geldi
        Kar, sinemalara iyi geldi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kalp hastası kedi Lucy'ye 'stressiz yaşam' tavsiyesi
        Kalp hastası kedi Lucy'ye 'stressiz yaşam' tavsiyesi
        "Teknik adam dokunuşu!"
        "Teknik adam dokunuşu!"
        Okul kana bulandı! Sınıfta öğretmene kurşun yağdırdı!
        Okul kana bulandı! Sınıfta öğretmene kurşun yağdırdı!
        Kutluay atlama noktası
        Kutluay atlama noktası
        F.Bahçe'nin rakibi Rangers'ı tanıyalım
        F.Bahçe'nin rakibi Rangers'ı tanıyalım
        Tuhaf konser trendi
        Tuhaf konser trendi
        Adı değişiyor, tadı değişmiyor: Köfte
        Adı değişiyor, tadı değişmiyor: Köfte
        Habertürk Anasayfa