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Türkiye'nin turizm geliri Ekim, Kasım ve Aralık aylarından oluşan 2019'un dördüncü çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 20.6 artarak 7 milyar 885 milyon 568 bin dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan rakamlara göre, turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) yüzde 83.3'ü yabancı ziyaretçilerden, yüzde 16.7'si ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.

2019 yılının tamamında ise, turizm gelirleri bir önceki yıla göre yüzde 17 artarak 34 milyar 520 milyon 332 bin dolara yükseldi. Bu rakamın 25 milyar 355 milyon 577 bin dolarını kişisel harcamaların oluşturduğu belirtilirken, 9 milyar 164 milyon 755 bin dolarlık kısmını ise paket tur harcamalarının oluşturduğu kaydedildi.

2019'un son çeyreğinde yapılan harcamaların geçen yılın aynı çeyreğine göre değişim oranları incelendiğinde, en çok artışın paket tur ve tur hizmetleri harcamalarında olduğu görülüyor.

Yapılan açıklamaya göre, söz konusu rakam yıllık olarak değerlendirildiğinde ise en çok artış paket tur ve sağlık harcamalarında oldu.

GECELİK ORTALAMA HARCAMA 62 DOLAR

Yılın son çeyreğinde geceleme yapan yabancıların ortalama gecelik harcaması 73 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama gecelik harcaması ise 35 dolar oldu.

Yıllık olarak değerlendirildiğinde, geceleme yapanların ortalama gecelik harcaması 68 dolar, yabancıların ortalama gecelik harcaması 73 dolar, yurtdışında ikamet eden vatandaşların ortalama gecelik harcaması 50 dolar oldu. Ziyaretçi sayısı da geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 12.3 arttı

ÇIKIŞ YAPAN ZİYARETÇİ SAYISI YÜZDE 12 ARTTI



TÜİK verilerine göre, ülkeden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2019 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 12.3 artarak 10 milyon 841 bin 340 kişi oldu. Bunların yüzde 85.9'unu 9 milyon 315 bin 240 kişi ile yabancılar, yüzde 14.1'ini ise 1 milyon 526 bin 100 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 13.7 artarak 51 milyon 860 bin 42 kişi oldu. Bunların yüzde 86.2'sini 44 milyon 712 bin 970 kişi ile yabancılar, yüzde 13.8'ini ise 7 milyon 147 bin 72 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Bu çeyrekte yabancı ziyaretçilerin Türkiye'yi yüzde 72.4 oranı ile en çok "gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler" amacıyla ziyaret ettiği açıklanırken, ikinci sırada yüzde 13.6 ile "akraba ve arkadaş ziyareti", üçüncü sırada ise ile yüzde 4.6 ile "alışveriş" yer aldı. Yurt dışı ikametli vatandaşlar ise Türkiye'ye yüzde 65.6 ile en çok "akraba ve arkadaş ziyareti" amacıyla geldi.

TURİZM GİDERİ YÜZDE 10 AZALDI

Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşların harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6.9 artarak 1 milyar 23 milyon 457 bin dolar oldu. TÜİK verilerine göre, bunun 908 milyon 897 bin dolarını kişisel, 114 milyon 560 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Yıllık olarak değerlendirildiğinde; turizm gideri, geçen yıla göre yüzde 10.1 azalarak 4 milyar 403 milyon 670 bin dolar oldu. Bunun 3 milyar 668 milyon 879 bin dolarını kişisel, 734 milyon 791 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.