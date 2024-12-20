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        Haberler Bilgi Yaşam Turistik Doğu Ekspresi seferleri başlıyor! 2024-2025 Turistik Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar, seferler ne zaman başlıyor ve güzergahı nasıl?

        Turistik Doğu Ekspresi seferleri ne zaman başlıyor? 2024-2025 Turistik Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar?

        Turistik Doğu Eskpsresi ilk sefer tarihi 2024-2025 belli oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'nin yeni sezon seferlerine ilişkin açıklama yaptı. Ankara-Kars arasında turistik bir gezi sunan trenin ilk sefer tarihi hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, 2024-2025 döneminde 30 gidiş, 30 dönüş olmak üzere 60 sefer yapılacağını belirtti. Peki, TCDD Turistik Doğu Ekspresi seferleri ne zaman başlıyor, güzergahında hangi şehirler var, nerelerden geçiyor ve bilet fiyatları ne kadar? İşte, 2024-2025 Turistik Doğu Ekspresi kalkış tarihleri ve bilet fiyatları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2024 - 14:50 Güncelleme: 20.12.2024 - 19:23
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        • 1

          Turistik Doğu Ekspresi seferleri başlıyor. 2024-2025 kış sezonu Turistik Doğu Ekspresi bilet fiyatları seyahatseverler tarafından merak ediliyor. Yolculuk Aralık ayında Ankara-Kars yönünde başlayacak olup 2 Mart 2025'te Kars-Ankara yönünde gerçekleşecek tren seferiyle sonlanacak. Peki, TCDD Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar, seferler ne zaman başlıyor, nerelerden geçiyor? İşte, 2024-2025 Turistik Doğu Ekspresi sefer tarihleri, bilet fiyatları ve güzergahı hakkında detaylı bilgiler…

        • 2

          TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

          Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun açıklamasına göre, Turistik Doğu Ekspresi'nin yeni sezon seferleri 23 Aralık 2024 Pazartesi günü başlayacak.

          Bakan Uraloğlu, konu ile ilgili yaptığı açıklamada "Yolculuk Ankara-Kars yönünde başlayıp, 2 Mart 2025'te Kars-Ankara yönünde gerçekleşecek tren seferiyle sonlanacak." ifadelerini kullandı.

          Tren, 2024-2025 kış sezonunda 30 gidiş, 30 dönüş olmak üzere 60 sefer yapacak.

        • 3

          2024-2025 TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ BİLET FİYATLARI NE KADAR?

          Turistik Doğu Ekspresi biletleri, kişi başı 5 bin 250 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

          Biletler TCDD gişeleri, yetkili acenteler, mobil uygulama ve https://bilet.tcdd.gov.tr adresinden satın alınabiliyor.

        • 4

          TCDD DOĞU EKSPRESİ SEFER SAATLERİ

          Ankara-Kars yönündeki seferler: Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri,

          Kars-Ankara yönündeki seferler: Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri yapılacak.

          Ankara-Kars yönünde seferler; Tarihi Ankara Garı'ndan saat 13.45'te başlayacak, Erzincan'da 2 saat 30 dakika, Erzurum'da ise 4 saat mola verilecek.

          Kars-Ankara yönündeki seferler ise saat 21.05'te başlayarak İliç'te 3 saat 30 dakika, Divriği'de 2 saat 30 dakika, Sivas'ta ise 3 saat duruşla yolculara bu şehirleri keşfetme imkanı tanıyacak.

        • 5

          DOĞU EKSPRESİ GÜZERGAHI

          Dünyanın en güzel demiryolu 10 seyahat rotası içerisinde yer alan Doğu Ekspresi güzergahı, manzarası ile yolcuları adeta büyülemektedir.

          Ankara hareket eden tren sırasıyla Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum ve Kars illerinden geçmektedir. Dönüş güzergahı ise aynı şehirlerden oluşmaktadır.

        • 6

          Turistik Doğu Ekspresi 8 yataklı ve 1 yemekli vagonla hizmet veriyor. 160 yolcu kapasiteli ekspres, bu dönemde 2 kişilik odalarda seyahat tutkunlarına ev konforunda unutulmaz bir kış deneyimi sunacak.

        • 7

          BÖLGESEL TURİSTİK KARS–ERZURUM EKSPRESİ DE SEFERE ÇIKACAK

          Bölgesel Turistik Kars–Erzurum Ekspresi'nin de seferlere başlayacağını bildiren Uraloğlu, şunları kaydetti:

          "Turistik Doğu Ekspresi'ne gösterilen yoğun talep nedeniyle hizmete sunacağımız Bölgesel Turistik Kars–Erzurum Ekspresi 24 sefer yapacak. Söz konusu tren 291 yolcu kapasitesine sahip olacak, 18 Ocak-23 Şubat 2025 döneminde cumartesi ve pazar günleri işleyecek."

        • 8
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