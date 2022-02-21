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Turizm Bakanlığı ocak ayı yabancı ziyaretçi verilerini açıkladı. Buna göre ocak ayında Türkiye'ye 1 milyon 288 bin turist geldi. Turist sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 151.4 yükseldi.

Geçen yıl ocak ayında turist sayısının düşük olmasında koronavirüs tedbirleri etkili olmuştu. Bu yıl ocakta gelen turist sayısı 2020 ocak ayının ise altında kaldı. 2020 Ocak ayında Türkiye'yi 1 milyon 787 bin turist ziyaret etmişti.

TÜRKİYE'YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN AYLARA GÖRE DAĞILIMI YILLAR % DEĞİŞİM ORANI AYLAR 2020 2021 2022 2021/2020 2022/2021 OCAK 1 787 435 509 787 1 281 666 -71,48 151,41 ŞUBAT 1 733 112 537 976 -68,96 MART 718 097 905 323 26,07 NİSAN 24 238 790 687 3162,18 MAYIS 29 829 936 282 3038,83 HAZİRAN 214 768 2 047 596 853,40 TEMMUZ 932 927 4 360 952 367,45 AĞUSTOS 1 814 701 3 982 168 119,44 EYLÜL 2 203 482 3 513 453 59,45 EKİM 1 742 303 3 471 540 99,25 KASIM 833 991 1 763 982 111,51 ARALIK 699 330 1 892 520 170,62 TOPLAM 12 734 213 24 712 266 94,06

2022 yılı Ocak Ayında Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülke 134 bin 215 ile Rusya oldu. Rusya'yı 109 bin 971 kişi ile Bulgaristan ve 106 bin 957 kişiyle İran takip etti.