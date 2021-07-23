Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Magazin Turgay Yıldız son yolculuğuna uğurlandı! Turgay Yıldız kimdir? - Magazin haberleri

Turgay Yıldız son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden tiyatro oyuncusu Turgay Yıldız, Karşıyaka Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi

23.07.2021 - 17:26 | Güncelleme: ABONE OL
Turgay Yıldız son yolculuğuna uğurlandı! Turgay Yıldız kimdir? - Magazin haberleri
DHA

Kalp spazmı geçiren ve Ankara Şehir Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi gören 56 yaşındaki tiyatro oyuncusu Turgay Yıldız, dün geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

Tiyatro oyuncusu Yıldız için Karşıyaka Camii’nde düzenlenen cenaze törenine aile yakınları, sanatçı dostları, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katıldı.

Yıldız’ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Ünlü çift paylaştı... Bayramlaşma anları olay oldu
Ünlü çift paylaştı... Bayramlaşma anları olay oldu
Rüşvet operasyonuyla ortaya çıktı... Tuvaletleri bile altın kaplama
Rüşvet operasyonuyla ortaya çıktı... Tuvaletleri bile altın kaplama
Uluslararası projede başrol oldu
Uluslararası projede başrol oldu
Ayrıldığı kız arkadaşı kabusu oldu
Ayrıldığı kız arkadaşı kabusu oldu
Turgay Yıldız hayatını kaybetti
Turgay Yıldız hayatını kaybetti
Turgay Yıldız kimdir?
Turgay Yıldız kimdir?
Bakan Koca’nın paylaştığı güvercini tedavi eden 112 sağlık ekibi konuştu
Bakan Koca’nın paylaştığı güvercini tedavi eden 112 sağlık ekibi konuştu
Biontech aşısının yan etkileri neler?
Biontech aşısının yan etkileri neler?