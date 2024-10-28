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        Haberler Ekonomi Enerji Tüpraş, İstanbul Havalimanı'na jet yakıtı satışı ihalesini kazandı - Enerji Haberleri

        Tüpraş, İstanbul Havalimanı'na jet yakıtı satışı ihalesini kazandı

        Tüpraş, İstanbul Havalimanı'na 5 yıl süreyle yıllık 1,8 milyon ton jet yakıtı satışı ihalesini kazandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 10:29 Güncelleme: 28.10.2024 - 10:29
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        Tüpraş, İstanbul Havalimanı jet yakıtı ihalesini kazandı
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        Tüpraş tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamaya göre, 1 Ocak 2025'ten itibaren satışlara başlanacak.

        Şirketin KAP'ta yer alan açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

        "Bu açıklamaya konu işlemlere ilişkin olarak, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13 Şubat 2018 tarihli ve 05 sayılı kararı ile verdiği yetkiye istinaden Genel Müdürlük tarafından 24 Temmuz 2024 tarihinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi kapsamında, içsel bilginin açıklanmasının karşı taraf ile anlaşılmasına kadar ertelenmesine karar verilmiştir. Söz konusu erteleme kararı, sürecin olumsuz etkilenmemesi, Şirketimizin yasal haklarının, rekabet ve pazarlık güçlerinin korunması amaçlarıyla alınmıştır. Erteleme sebebinin ortadan kalkması ile birlikte işbu açıklama yapılmıştır."

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