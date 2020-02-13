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Tüpraş'ın 2018'de 3.7 milyar TL olan net kârı yüzde 86 düşüşle 2019'da 525.8 milyon TL olarak gerçekleşti.

Firmadan sonuçlarla ilgili yapılan açıklamada "2019 yılında, küresel ekonomideki belirsizlikler ve yavaşlama beklentileri talep üzerinde olumsuz etki yarattı. Ekonomideki dalgalanmaya jeopolitik gelişmelerin de eklenmesiyle, ağır ham petrol arzı gerilerken, artan maliyetler rafinaj sektörü kârlılığını olumsuz yönde etkiledi. Zayıf seyreden operasyonel kârlılığa ek olarak, artan finansman giderlerinin de etkisiyle net kâr yüzde 86 düşüşle 526 milyon lira oldu" ifadeleri yer aldı.

89.6 MİLYAR LİRA HASILAT

Şirketin dün akşam KAP'a bildirdiği finansal sonuçlarına göre, 2019 hasılatı ise yüzde 1.2 artışla 89.6 milyar lira oldu. Tüpraş 2020 beklentileri ile ilgili yaptığı açıklamaya göre ise, bu yıl yaklaşık 28 milyon ton üretim ve yaklaşık 29 milyon ton satış ile yüzde 95-100 kapasite kullanım oranı öngörüyor.

KÂR PAYI DAĞITILMAMASINI ONAYA SUNACAK

Şirketin 2020'de Akdeniz Kompleks Rafineri marjı beklentisi 1.5–2.5 dolar/v, net Tüpraş rafineri marjı beklentisi ise 4.5–5.5 dolar/v seviyesinde bulunuyor. Tüpraş'ın 2019 için rafinaj yatırımları beklentisi de 200 milyon dolar.

Tüpraş ayrıca 2019 yılı faaliyetlerinin 1.14 milyar TL cari yıl zararı ile sonuçlanması nedeniyle kâr payı dağıtılmamasını genel kurulun onayına sunacak.