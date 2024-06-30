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        Haberler Gündem Güncel Tüp patladı, bina tahliye edildi! | Son dakika haberleri

        Tüp patladı, bina tahliye edildi!

        İstanbul Kartal'da bir evde tüp patladı. Çıkan yangının ardından 4 katlı apartman tahliye edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 11:02 Güncelleme: 30.06.2024 - 11:03
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        Tüp patladı, bina tahliye edildi!
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        Kartal'da bir dairenin mutfak kısmındaki tüpün patlaması nedeniyle yangın çıktı.

        İHA'nın haberine göre yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alırken, 4 katlı apartman tahliye edildi.

        Yangın, dün saat 18.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, 4 katlı bir apartmanın birinci katında tüp patladı.

        EVİN CAMLARI KIRILDI

        Mutfakta bulunan tüpün patlaması nedeniyle yangın çıktı. Tüpün patlamasıyla birlikte evin camları kırıldı. Çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, mahsur kalan apartman sakinlerini itfaiye ekipleri balkondan kurtardı. Polis ekipleri apartmanı tahliye etti. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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