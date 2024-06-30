İstanbul'da geniş çaplı güvenlik önlemleri: Bazı metro istasyonları ile yollar kapatıldı
İstanbul Valiliği, bazı grupların bugün Taksim ve İstiklal Caddesi bölgesinde izinsiz protesto yürüyüşü ve basın açıklaması çağrısına karşılık bazı tedbirler alındığını duyurdu. Saat 08.00 itibarıyla Taksim Meydanı, Cumhuriyet Anıtı, Gezi Parkı, İstiklal Caddesi ve ara sokakları, Tünel Meydan'a kadar olan bölge ile Karaköy Meydan ve çevresi araç trafiğine kapatıldı, yaya trafiği ise kontrollü sağlanıyor. Saat 10.00 itibarıyla da Taksim-Kabataş füniküler hattı ile Şişhane ve Taksim metro istasyonları işletmeye kapatılacak.
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İstanbul Valiliği, bazı grupların sosyal medyadan yapılan duyurularla bugün Taksim ve İstiklal Caddesi bölgesinde LGBT yürüyüşü ve basın açıklaması çağrısına karşılık bazı tedbirler aldı.
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Valiliğin açıklamasında izinsiz organizasyonun engellenmesi amacıyla saat 08.00 itibarıyla Taksim Meydanı, Cumhuriyet Anıtı, Gezi Parkı, İstiklal Caddesi ve ara sokakları, Tünel Meydan’a kadar olan bölge ile Karaköy Meydan ve çevresinin araç trafiğine kapatılacağı belirtildi, yaya trafiğinin ise kontrollü sağlanacağı kaydedildi.
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Karar sonrası Taksim ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Taksim Anıtı ve çevresi polis bariyerleriyle kapatıldı.
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BAZI YOLLAR DA TRAFİĞE KAPATILACAK
Saat 10.00 itibarıyla Sıraselviler Caddesi Hocazade Sokak kesişiminden Taksim Meydan istikametine, Taksim Meydan büfeler önünden İstiklal Caddesi'ne bağlanan yol, Refik Saydam Caddesi'nden Asmalı Mescit Caddesi'ne giriş-çıkış, Ensiz Sokak - İlk Belediye Caddesi kesişimi, Balo Sokak ile Turnacıbaşı Caddesi kesişimi, Sadri Alışık Sokak ile Atıf Yılmaz Caddesi, Yeni Çarşı Caddesi, Kumbaracı Yokuşu, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokak'tan İstiklal Caddesi'ne gidiş istikameti, Yeni Çarşı Caddesi ile İstiklal Caddesi kesişimi ve İstiklal Caddesi istikameti, Taksim Tünel girişinden İstiklal Caddesi istikameti ve Tak-ı Zafer Caddesi trafiğe kapatılacak.
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ALTERNATİF YOLLAR
Alternatif yollar İnönü Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Refik Saydam Caddesi ve Meslic-i Mebusan Caddesi olarak belirlendi.
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KAPATILAN METRO İSTASYONLARI
Metro İstanbul da, saat 10.00 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş füniküler hattının işletmeye kapalı olacağını duyurdu.
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Metro İstanbul’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 10.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş füniküler hattı işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferine devam edecektir.” ifadeleri kullanıldı.
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