Meryem Uzerli ile Emre Karayel'den samimi açıklamalar

• Meryem Hanım, sık sık kadın hakları konusunda konferanslara katılıyorsunuz. Orada özellikle neler anlatıyor özellikle nelerin altını çiziyorsunuz?

Meryem Uzerli... Birçok farklı konferanslar var ve farklı konuları oluyor. Eğer o konferansta benim konuşmacı olmam için uygun bir konu varsa o zaman katılıyorum ama genel olarak konferans olmasa bile oradaki kadınları destekleyen şirketler ya da kadın gücünü bir dengeye koyan yerleri destekliyorum bir kadın olarak. Bu konu benim için neden bu kadar tutkulu? Çünkü bence hâlâ dünyada birçok konuda kadınlar çok güç alamıyor. Olması gereken şekilde denge yok, eşitlik yok. Bu demek değil ki bir kadın 200 kilo taşısın vs. vs... Ama en azından toplumda aynı şansa sahip olsunlar. Benim iki kız çocuğum var, ben onların dünyayı gezip iş yapabilmelerini istiyorum. Mesela, işte aynı parayı kazansınlar. Sosyal medyaya girmek istiyorlarsa, bir insan olarak kendilerini başka bir kadınla kıyaslamasınlar. Biz bir konferansta medya dünyası üzerinden kadınların birbirlerini neden bu kadar çok kıyasladıklarını konuşmuştuk. Sosyal toplum olarak neden bu noktaya geldik? Neden kadınlar birbirlerini daha çok desteklemiyorlar vs. vs... Bu konuların farkında olmak ve farkındalık yaratmak çok önemli.