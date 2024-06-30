Rüştü Onur Atilla, yeni sevgilisini açıkladı

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Ünlü oyuncu Rüştü Onur Atilla, 2014'te evlendiği Sinem Ayyıldız ile 10 Haziran'da boşandı. Atilla, yaptığı açıklamada şunları söylemişti; "2014'te hayatımızı birleştirdiğimiz Sinem Ayyıldız ile evliliğimiz 10 Haziran 2024 tarihinde anlaşmalı boşanma usulü ile sonlanmıştır. Mesleğim sebebiyle kamuoyunu ve basını bilgilendirmem gerektiği için bu paylaşımı yapıyorum. Herkesin mutlu ve sağlıklı olması, çocuklarımızın da bu yeni düzenimizde sevgiyle büyümeleri tek dileğim... Kendim, Sinem ve çocuklarımızın bundan sonraki yaşamlarımızı huzurla, keyifle yaşayabilmemiz adına göstereceğiniz hassasiyet ve anlayış için şimdiden herkese teşekkür ediyorum."

REKLAM Rüştü Onur Atilla, yeni sevgilisinin kim olduğunu açıkladı. Şarkıcı Nez...

Rüştü Onur Atilla, Nez ile sarmaş dolaş fotoğraflarını, "İyi ki" mesajıyla sosyal medya hesabından paylaştı. Nez ise Atilla ile olan bir fotoğrafına düğüm emojisi ekledi.