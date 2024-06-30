İzmir, Muğla, Antalya ve Bursa'da orman yangını
Muğla'nın Milas, Antalya'nın Muratpaşa, Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki ormanlık ve makilik alanlarda, İzmir'in Tire ilçesinde zeytinlik alanda yangın çıktı. Milas'taki yangın kontrol altına alınırken, Marmaris, Antalya, İzmir ve Bursa'daki yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.
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Türkiye'nin yangınlarla mücadelesi sürüyor. Dün İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alınırken bugün de Muğla'nın Milas ve Marmaris, Antalya'nın Muratpaşa ve Bursa'nın Nilüfer ilçelerinde makilik ve ormanlık alanlarda yangın çıktı.
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MUĞLA MİLAS
Milas'ın Güzelçamlar Mahallesi Kazıklı Pamukdüzü mevkisindeki ormanlık alanda saat 12.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.
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Bölgeden yükselen dumanları fark edenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
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İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 6 uçak, 5 helikopter, 14 arazöz, 2 iş makinesi ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 3 hektar ormanlık alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışması sürüyor.
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Demirciler Mahallesi'nde zirai alanda çıkan yangın, bölgedeki ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları sevk edildi. Ekipler, alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.
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MUĞLA MARMARİS
Muğla'nın Marmaris ilçesi Gölge Koyu'nda çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sonucu büyük ölçüde kontrol altına alındı.
Yangın, Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkii Gölge Koyu'nda saat 16.40 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgeden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
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İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Şiddetli rüzgarın olduğu bölgede, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 9 helikopter ve 4 uçak da alevlerle mücadeleye sortileri ile havadan destek verirken, yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.
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ANTALYA
Diğer bir yangın da Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde başladı. Lara bölgesindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
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İhbar üzerine Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.
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Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.
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BURSA
Milas'da soğutma, Antalya'da söndürme çalışmaları sürerken bir yangın haberi de Bursa'nın Nilüfer ilçesinden geldi.
İlçedeki Yolçatı Mahallesi yakınında makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
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Alevlerin fark edilmesinin ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.
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Rüzgarın da etkisiyle Ayvalı Deresi kıyısında yayılan ve hububat ekili arazilere sıçrayan yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürüyor.
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ÖĞRENCİ YURTLARI BOŞALTILDI
Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) kampüsünün de içinde olduğu ormandaki yangın devam ediyor. Yangının binalara ulaşmaması için hem karadan hem de havadan müdahale sürerken, kampüs içerisindeki öğrenci yurtları da tahliye edildi.
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Eşyalarını toplayan öğrenciler, valizleriyle birlikte, toplanma alanı olarak belirlenen kampüs içerisindeki cami inşaatının bulunduğu alana geldi. Kampüs içindeki başta atlar olmak üzere hayvanlar da tahliye edildi.
Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, gazetecilere, üniversite içinde bir yaşam alanı olduğu için ekiplerin çok hızlı hareket etmeye çalıştıklarını söyledi.
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Yangına 2 helikopter ve 1 uçakla havadan müdahalenin de devam ettiğini bildiren Demirtaş, "Gelmekte olan 4 helikopterimiz var. Onlarla acil bir şekilde inşallah kısmet olursa müdahale edersek ben yangını kontrol altına alabileceğimizi düşünüyorum. Eski hızında değil ama yine tabii bu rüzgarın nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya bırakacağını da tahmin edemiyoruz. Onun için hızlı bir şekilde bizim bu yangını kontrol altına almamız lazım." diye konuştu.
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BUÜ Tıp Fakültesi Hastanesi için herhangi bir tehlikenin bulunmadığını anlatan Demirtaş, "Hastaneyle ilgili tüm tedbirlerimizi aldık. Ancak yurtlarımız şu an tamamen boşaltıldı." dedi.
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İZMİR
İzmir'in Tire ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Alınan bilgiye göre, Boynuyoğun Mahallesi'nde tarihi Tire Ali Baba Türbesi'nin de içinde bulunduğu zeytinlik alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ile İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Havadan ve karadan müdahale edilen yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
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