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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: İsmail Küçükkaya'yı yıkan ölüm! Annesi denizde boğuldu | Son dakika haberleri

        Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın annesi, tatil için gittiği Antalya'da hayatını kaybetti

        Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın annesi Halise Küçükkaya, tatil için geldiği Antalya'da denizde boğuldu. Küçükkaya'nın suda çırpındığını gören otelin cankurtaranı, duruma hemen müdahale edip kıyıya çıkardı. Ancak tüm çabalara rağmen Küçükkaya kurtarılamadı. Yapılan ilk incelemede Halise Küçükkaya'nın denizde kalp krizi geçirip boğulduğu belirlendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 14:40 Güncelleme: 30.06.2024 - 15:19
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        İsmail Küçükkaya'yı yıkan ölüm! Annesi denizde boğuldu
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        Gazeteci ve sunucu İsmail Küçükkaya'nın annesi Halise Küçükkaya (75) tatil için geldiği Antalya'da denizde boğuldu. Annesinin cenazesi alındığı sırada İsmail Küçükkaya’nın ayakta durmakta güçlük çektiği ve gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

        DHA'nın haberine göre olay, saat 09.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi Kundu turizm beldesindeki 5 yıldızlı bir otelde meydana geldi.

        OTELİN SAĞLIK GÖREVLİLERİ MÜDAHALE ETTİ

        Halk TV sunucusu İsmail Küçükkaya, annesi Halise Küçükkaya ve kardeşiyle birlikte tatil için geldikleri otelin sahilinde denize girdi. Bir süre yüzen Halise Küçükkaya'nın suda çırpındığını gören otelin cankurtaranı, duruma hemen müdahale edip, kıyıya çıkardı. Otelin sağlık görevlileri Halise Küçükkaya'ya müdahale etti. Ancak tüm çabalara rağmen Küçükkaya kurtarılamadı.

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        İhbar üzerine otele polis ekipleri sevk edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Küçükkaya'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        İLK İNCELEMELER KALP KRİZİ OLDUĞU YÖNÜNDE

        Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan ilk incelemede Halise Küçükkaya'nın denizde kalp krizi geçirip, boğulduğu belirlendi. Morgda işlemleri tamamlanan Küçükkaya'nın cenazesi, oğlu İsmail Küçükkaya'ya teslim edildi.

        GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

        Morga gelen İsmail Küçükkaya'nın hayli üzgün olduğu gözlendi. Küçükkaya, cenazeyi teslim alırken ayakta durmakta güçlük çekti ve ağladığı görüldü.

        Halise Küçükkaya'nın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Kütahya'nın Simav ilçesine gönderildi. Küçükkaya’nın yarın ikindi vakti toprağa verileceği bildirildi.

        ÖZEL'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

        CHP lideri Özgür Özel, sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı. Özel, "Değerli gazeteci İsmail Küçükkaya’nın annesi Halise Küçükkaya'nın Antalya’da yaşamını yitirdiğini üzülerek öğrendim. Halise Küçükkaya'ya Allah'tan rahmet, Küçükkaya ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.

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