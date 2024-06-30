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        Haberler Spor Transfer Flaş iddia: Ayoub El Kaabi, Fenerbahçe için geliyor! - Futbol Haberleri

        Flaş iddia: Ayoub El Kaabi, Fenerbahçe için geliyor!

        Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için Fas basınından bomba bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin geçen sezon Olympiakos formasıyla Konferans Ligi'nde gol kralı olan Faslı forvet Ayoub El Kaabi'yi pazartesi günü Türkiye'ye getirerek sözleşme imzalayacağı duyuruldu. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.06.2024 - 22:42 Güncelleme: 30.06.2024 - 22:59
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          Jose Mourinho önderliğinde gelecek sezon hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe, transfer çalışmaları da sürdürüyor.

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          Fas basınından Mountakhab'ta yer alan habere göre; sarı lacivertli takım, Olympiakos ile sözleşmesi sona eren Ayoub El Kaabi'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

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          Haberde golcü oyuncunun pazartesi günü Türkiye'ye gelerek Fenerbahçe ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacağı öne sürüldü.

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          Tecrübeli golcünün Fenerbahçe'de yıllık 2 milyon euro kazanacağı ve 1 milyon euro da imza parası alacağı yazıldı.

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          El Kaabi, geçtiğimiz sezon Yunan ekibi Olympiakos ile Konferans Ligi şampiyonluğuna ulaşmıştı. Faslı futbolcu, finalde kupayı getiren golü kaydetmişti.

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          Ayoub El Kaabi, Türkiye'de daha önce Hatayspor forması da giymişti.

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          Olympiakos formasıyla geçtiğimiz sezon 50 maça çıkan 31 yaşındaki El Kaabi, 33 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

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