Flaş iddia: Ayoub El Kaabi, Fenerbahçe için geliyor!
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için Fas basınından bomba bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin geçen sezon Olympiakos formasıyla Konferans Ligi'nde gol kralı olan Faslı forvet Ayoub El Kaabi'yi pazartesi günü Türkiye'ye getirerek sözleşme imzalayacağı duyuruldu. İşte detaylar...
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Jose Mourinho önderliğinde gelecek sezon hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe, transfer çalışmaları da sürdürüyor.
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Fas basınından Mountakhab'ta yer alan habere göre; sarı lacivertli takım, Olympiakos ile sözleşmesi sona eren Ayoub El Kaabi'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
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Haberde golcü oyuncunun pazartesi günü Türkiye'ye gelerek Fenerbahçe ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacağı öne sürüldü.
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Tecrübeli golcünün Fenerbahçe'de yıllık 2 milyon euro kazanacağı ve 1 milyon euro da imza parası alacağı yazıldı.
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El Kaabi, geçtiğimiz sezon Yunan ekibi Olympiakos ile Konferans Ligi şampiyonluğuna ulaşmıştı. Faslı futbolcu, finalde kupayı getiren golü kaydetmişti.
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Ayoub El Kaabi, Türkiye'de daha önce Hatayspor forması da giymişti.
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Olympiakos formasıyla geçtiğimiz sezon 50 maça çıkan 31 yaşındaki El Kaabi, 33 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
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