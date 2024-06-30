Biden-Trump düellosunun yankıları sürüyor: Biden'a 'seçimden çekil' çağrısı

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Kasım ayında gerçekleşecek ABD Başkanlık Seçimleri'nde yarışması muhtemel iki isim, ABD Başkanı Joe Biden ve eski ABD Başkanı Donald Trump 28 Haziran akşamı canlı yayında karşı karşıya gelmişti. 4 yıl sonra gerçekleşen bu düello, Biden'a 'seçimden çekil' çağrılarıyla son buldu.

Biden-Trump karşılaşmasından 19 saat sonra New York Times'ta yer alan haberde, Biden'ın yaşının büyük endişe verdiği ve yarım yüzyıldan fazla süredir hizmet ettiği ülke için yapabileceği en iyi şeyin yarıştan çekilmek olduğu öne sürüldü. NYT haberinde Demokratlara 'başka bir aday seçin' çağrısında bulundu "BIDEN'IN YAPACAĞI EN İYİ HİZMET YENİDEN ADAY OLMAMAK" NYT haberinde şu ifadeleri kullandı: "Biden'ın şu anda yapabileceği en büyük kamu hizmeti, yeniden seçilmek için aday olmaya devam etmeyeceğini duyurmaktır. REKLAM Görünüşe göre Başkan pervasız bir kumar oynuyor. Trump'ın ikinci başkanlığına açık, ikna edici ve enerjik alternatifler sunma konusunda daha donanımlı Demokrat liderler var… Amerikalıların Biden'ın kendi gözleriyle gördükleri yaşını görmezden geleceğini veya önemsemeyeceğini ummak çok büyük bir bahis."

"TARTIŞMAYI İZLERKEN AĞLADIM" Benzer şekilde Biden'a geri çekilmesi için ısrar eden, yine New York Times'tan sevdiği köşe yazarlarından Tom Friedman oldu. Friedman, tartışmayı izlerken ağladığını yazdı. Amerikan MSNBC kanalında Biden'ın da sevdiği bir program olan Morning Joe'nun sunucusu Joe Scarborough da aynı mesajı verdi ve Biden'ı "sevdiğini" ancak başkanlığını "kalitesiz bir başarı" olarak nitelendirdi. ABD'de saygın bulunan liberal internet sitesi Atlantic, Cuma günü altı farklı makale yayınladı ve bunların tümü Biden'ın adaylığını sona ermesini savundu. Politico'nun haberine göre, Perşembe günkü tartışma nedeniyle Başkanlık Ofisi'nden birçok yetkilinin morali o kadar bozuldu ki, ertesi gün evden çalışmayı tercih etti.

BIDEN'IN YERİNE GELEBİLECEK ADAYLAR ABD medyasında Biden'a seçimden çekilmesi yönündeki çağrılar sürerken, Biden'ın yerine gelebilecek isimler de konuşuluyor. REKLAM Önde gelen iki isim Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve California Valisi Gavin Newsom, ancak her ikisinin de zayıf noktaları var. Ana partinin başkan adayı olacak ilk siyahi kadın olacak Harris, Biden'ınkinden çok az daha yüksek olan düşük onay oranlarından rahatsız olurken, Newsom'un California Valisi olarak görev yaparken yüksek vergiler, artan evsizlik ve artan konut maliyetleri nedeniyle eleştirilere maruz kaldı. Diğer olası isimler ise Michigan Valisi Gretchen Whitmer ve Pensilvanya Valisi Josh Shapiro; her ikisi de Demokratların Beyaz Saray'ı korumak için kazanması gereken önemli eyaletlerin liderleri. Diğer bir olasılık ise, Trump'a yönelik sert saldırılarıyla dikkatleri üzerine çeken Hyatt otel zincirinin milyarder varisi olan Illinois valisi JB Pritzker. Tüm bu ihtimaller düşünülse de Biden'ın bu konuşmalardan, kendine yönelik seçimden çekilmesi yönünde çağrılardan rahatsız olup olmadığı zaman içinde belli olacak. Bunun gerçekleşmesi için, Demokrat Partili yetkililerinin Biden'ı çekilmeye ikna etmesi gerekebilir. Bir diğer alternatif ise bir veya birden fazla aday, halka açık bir şekilde Biden'a meydan okuma niyetini beyan edebilir. *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.