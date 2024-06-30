İspanya-Gürcistan maçı CANLI YAYIN

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 tur maçında İspanya ile Gürcistan karşılaşıyor.

STAT: Köln

HAKEM: François Letexier

SAAT: 22.00

YAYIN: TRT 1

İspanya: Unai Simon; Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Fabian, Rodri, Pedri; Yamal, Nico Williams; Morata.

Gürcistan: Mamardashvili; Lochoshvili, Dvali, Kashia, Gvelesiani, Kakabadze; Kochorashvili, Kiteishvili, Chakvetadze; Kvaratskhelia, Mikautadze.

Son 16 turu müsabakasını kazanacak takım, adını çeyrek finale yazdıracak.

İspanya-Gürcistan müsabakasında tur atlayacak takım, çeyrek finalde Almanya'nın rakibi olacak.

Gürcistan'da ayrıca Giorgi Gvelesiani, Guram Kashia, Giorgi Kochorashvili ve Solomon Kverkvelia, kart sınırında bulunuyor.

GRUP MÜCADELELERİ

İspanya, zorlu B Grubu'nu lider bitirirken Gürcistan ise Türkiye'nin de olduğu F Grubu'ndan üçüncü çıktı.

İtalya, Hırvatistan ve Arnavutluk ile mücadele eden İspanya, 3'te 3 yaparak B Grubu'nu lider tamamladı. Tüm grup maçlarını kazanan tek takım olan İspanya, ayrıca kalesini de gole kapatmayı başardı.

Gürcistan ise F Grubu'nda Türkiye, Portekiz ve Çekya ile mücadele etti. A Milli Takım'a 3-1 mağlup olan, Çekya ile 1-1 berabere kalan Gürcüler, son maçta Portekiz'i 2-0 yendi. Grubu üçüncü sırada tamamlayan Gürcistan, en iyi üçüncüler arasına girerek son 16 turuna yükseldi.