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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Mauro Icardi'ye 50 milyon euro'luk flaş teklif! - Galatasaray Haberleri

        Mauro Icardi'ye 50 milyon euro'luk flaş teklif!

        Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren son şampiyon Galatasaray'da Mauro Icardi için çılgın bir teklif yapıldığı iddia edildi. İtalyan basını sözleşmenin detaylarını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.06.2024 - 20:22 Güncelleme: 30.06.2024 - 20:32
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          Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'ye Suudi Arabistan'dan dev bir transfer teklifi geldi.

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          İtalya'dan Tuttomercato'da yer alan habere göre; Suudi Arabistan ekibi Al-Qadsiah, Mauro Icardi'yi kadrosuna katmak istiyor.

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          Takımı güçlendirmek için forvet arayışlarına hız veren Arabistan ekibinin Arjantinli golcüyü renklerine bağlamak için yüksek bir maaş teklifinde bulunduğu öne sürüldü.

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          50 MİLYON EURO MAAŞ

          Haberde Suudi kulübünün Icardi'ye 2 yıl için bonuslarla birlikte toplam 50 milyon Euro maaş teklif ettiği belirtildi.

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          Suudi Arabistan ekiplerinin daha önce de Icardi'ye ilgi gösterdiğini ancak 31 yaşındaki yıldızın tercihini Galatasaray'dan yana kullandığı aktarıldı.

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          Mauro Icardi geçtiğimiz sezon ligde attığı 25 golle Trendyol Süper Lig'de 'gol kralı' ünvanının sahibi olmuştu.

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          Icardi'nin sarı-kırmızılı takımla 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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