Mauro Icardi'ye 50 milyon euro'luk flaş teklif!
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren son şampiyon Galatasaray'da Mauro Icardi için çılgın bir teklif yapıldığı iddia edildi. İtalyan basını sözleşmenin detaylarını açıkladı
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Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'ye Suudi Arabistan'dan dev bir transfer teklifi geldi.
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İtalya'dan Tuttomercato'da yer alan habere göre; Suudi Arabistan ekibi Al-Qadsiah, Mauro Icardi'yi kadrosuna katmak istiyor.
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Takımı güçlendirmek için forvet arayışlarına hız veren Arabistan ekibinin Arjantinli golcüyü renklerine bağlamak için yüksek bir maaş teklifinde bulunduğu öne sürüldü.
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50 MİLYON EURO MAAŞ
Haberde Suudi kulübünün Icardi'ye 2 yıl için bonuslarla birlikte toplam 50 milyon Euro maaş teklif ettiği belirtildi.
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Suudi Arabistan ekiplerinin daha önce de Icardi'ye ilgi gösterdiğini ancak 31 yaşındaki yıldızın tercihini Galatasaray'dan yana kullandığı aktarıldı.
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Mauro Icardi geçtiğimiz sezon ligde attığı 25 golle Trendyol Süper Lig'de 'gol kralı' ünvanının sahibi olmuştu.
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Icardi'nin sarı-kırmızılı takımla 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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