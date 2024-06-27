Bozuk ya da bayat yumurta yiyor olabilir misiniz? İşte hayat kurtaran 4 yumurta testi!
Yeni bir güne uyandığımız andan gün sonu uykuya gideceğimiz ana kadar tükettiğimiz neredeyse bütün yiyeceklerin bir yerinde yumurta var! Durduk yere aklımıza gelmiyor elbette ama yumurtayı zannettiğimizden daha çok tüketiyoruz. Peki, ya yediğimiz yumurtalar bayat ya da bozuksa? Bunu anlamanın yolları var...
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Şahane bir protein kaynağı, oldukça doyurucu, pişirme için çok fazla alternatifi var... Yumurta kahvaltıdan atıştırmalığa, tatlıdan ana yemeğe mutfakta en çok kullandığımız yiyeceklerden biri. Özellikle büyük kolilerle yumurta alanların sık sık düştüğü hata bozuk olduğunbu anlamadan tükettikleri yumurtanın midelerini bozması...
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Bugün artık direkt kümesin içinden almadıysak çoğu yumurtanın üzerinde son kullanma tarihleri var. Ama yine de son klullanma tarihlerine rağmen emin olmayanlar çıkacaktır.
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Bozuk ya da bayat yumurtaya denk gelirsek mide ve bağırsak sorunları yaşamamız kaçınılmaz. Bu yüzden yediğimiz yumurtanın taze ya da bozulmamaış olduğundan emin olmamız gerekir. Neyse ki yumurtanın bozuk ya da bayat olduğunu anlamamıza yardım edecek testler var. Gelin beraber bakalım...
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1) KOKU TESTİ
Bu testi yapmak için yumurtayı kırmanız gerekecek. Eğer yumurtayı bir şeyin içine katmöak için kullanacaksanız bozuk yumurtayla tüm yemeği bozma ihtimalinizi hatırlayın ve yumurtayı her zaman bir kaseye ayrıca kırmaya gayret edin.
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Yumurtayı kırdığınızda koklayın, eğer kötü bir koku geliyorsa yumurta bozuk diyebiliriz. Bozuk yumurta çiğ halde de pişmiş halde de kokar. Ben kokudan anlamam, bu test işimi görmedi diyorsanız merak etmeyin, daha üç testimiz var.
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2) SU TESTİ
Bu testi yumurtayı kırmadan yapacağız. Bir bardak alın ve içini su doldurun.. Su dolu bardağın içine bayat olduğunu düşündüğünüz yumurtayı koyun. Eğer yumurtta suyun dibine çökerse sorun yok demektir.
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Ancak suyun için e koyduğunuz yumurta dibe çökmüyor, çöktüğünde de yukarı çıkmaya devam ediyorsa o zaman elinizdeki yumurta bayat bir yumurta demektir. Bu test bayat yumurtaları ayıklamak için bayağı kullanışlı!
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3) DAYANIKLILIK TESTİ
Yumurtaları yine kırıyoruz... Bir kase alın ve bayat olduğunu düşündüğünüz yumurtanızı bu kaseye kırın. Eğer yumurtanızın beyazı ile sarısı farklı yönlere hareket ediyorsa, sarısı çabucak dağılıyorsa kötü haber, bu yumurta bayat demektir. Taze sarısı dağılmaz.
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Durun, daha bitmedi. Yumurtanın beyazı yeşil, sarı gibi beyazdan farklı renk tonlarına kaydıysa yumurtanız bakteri kapmış olabilir.
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Bu yumurtayı tüketmemekte fayda var. Bazen kırdığımız yumurtada siyah noktalar görürüz. O da bozuk yumurtanın işaretidir.
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4) SES TESTİ
Yumurtanın bozuk oldup olmadığını nasıl anlayacğaınızı merak etmenize neden olan yumurtalardan birini baş parmağınızla işaret parmağınızın arasına alın ve sallayın. Eğer yumurtanızdan ses gelirse yine elendiniz...
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Taze yumurta hareket edince ses gelmez. Sallandığında ses çıkarak yumurta bayatlamıştır....
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