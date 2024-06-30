İzmir'de binada patlama! 4 kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir kıraathanede patlama meydana geldi, ilk bilgilere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.

AA'da yer alan habere göre ilk belirlemelere göre ilçede bir kıraathanede patlama meydana geldi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Bugün İzmir Torbalı’daki Fevzi Çakmak mahallesinde bulunan bir kıraathanede ilk belirlemelere göre sanayi tüpünden kaynaklandığı değerlendirilen bir patlama meydana gelmiştir. Olay bölgesine; İzmir İl AFAD'dan 2 araç 9 personel, İl Sağlık Müdürlüğünden 8 ambulans 2 UMKE ekibi ve 36 personel sevk edilmiştir. Patlamada maalesef 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 35 vatandaşımız da yaralanmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Konuya ilişkin tahkikat devam etmektedir. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir." ifadelerini kullandı.

Patlamada bir aracın savrularak bölgedeki bir iş yerine girdiği görüldü

Polis ekipleri, patlamanın yaşandığı iş yeri önünde geniş güvenlik önlemi aldı. Patlamada çevredeki bazı binalarda da hasar oluştu.

İZMİR VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir binada patlama meydana geldi. Olayda 4 kişi hayatını kaybetti. İzmir Valisi Süleyman Elban, "Yapılan tespitlere göre bir restoranda sanayi tipi bir tüpün patlaması sonucu 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. Çok sayıda yaralımız var. Bazı yaralılarımızın durumu ağır. Bölgede 11 binamız da hasar aldı" dedi.

CHP LİDERİ ÖZEL'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'in Torbalı ilçesinde bir restorandaki patlamada hayatını kaybeden 4 kişiye Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi. Özel, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, şu ifadeleri kullandı: "İzmir'in Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'nde bir restoranda meydana gelen patlamada yaşamını yitiren yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum."