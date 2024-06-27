Yoksa sonsuz uzayın da bir sonu var mı? Güneş sistemi nerede bitiyor?

New Mexico'daki Los Alamos Ulusal Laboratuvarı'ndan bir araştırmacı olan Dan Reisenfeld, her bir sınıra ilişkin argümanların "hepsinin haklı olduğu" ve bu da aralarında seçim yapmayı karmaşık hale getirdiğini söyledi.

Ancak çoğu gökbilimcinin en çok üzerinde hemfikir olduğu bir şey var.