Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de transfer gelişmesi: Çağlar Söyüncü'de mutlu son - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de transfer gelişmesi: Çağlar Söyüncü

        Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor. Sarı lacivertlilerin, bu transfere kısa süre içinde resmiyet kazandırması bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.06.2024 - 12:59 Güncelleme: 30.06.2024 - 14:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Fenerbahçe’de transfer hareketliliği sürüyor. Sarı lacivertliler, yerli rotasyonunu güçlendirmek için geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen Çağlar Söyüncü'nün bonservisini almayı hedefliyor.

        • 2

          Atletico Madrid ile görüşmelerde son aşamaya gelen sarı lacivertliler, kısa süre içinde bu transferi tamamlamayı amaçlıyor.

        • 3

          Milli futbolcu ile en az 3 yıllık bir anlaşmaya imza atmak isteyen yönetimin İspanyol ekibiyle anlaşmak üzere olduğu öğrenildi.

        • 4

          Çağlar Söyüncü de, İstanbul'da Sportif Direktör Mario Branco ile bir araya geldi. Çağlar’ın kulübüne, Fenerbahçe’de oynamak istediğini bildirmesi, bu süreci hızlandırdı.

          Çağlar Söyüncü geçen sezon 16 maçta forma giydi. 28 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 2 kez fileleri havalandırdı ve 1 gol pası verdi.

        • 5

          Çağlar Söyüncü kimdir?

          Doğum tarihi/Yaş: 23 Mayıs 1996 (28)
          Doğum yeri: İzmir / Türkiye
          Boy: 1,85 m
          Mevki: Defans - Stoper
          Ayak: Çift ayak
          Güncel piyasa değeri: 10 milyon €

          Transfer geçmişi:

          2016- Altınordu > Freiburg (7.93 milyon €)
          2018- Freiburg > Leicester (21.10 milyon €)
          2023- Leicester > Atletico Madrid (Bedelsiz)
          2024- Atletico Madrid > Fenerbahçe (Kiralık)

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tatilcilerin ihmali kamerada: "Bu ormanlar nasıl yanmasın"
        Tatilcilerin ihmali kamerada: "Bu ormanlar nasıl yanmasın"
        Eski sevgilisinin evlendiğini duydu durakta beklerken öldürdü
        Eski sevgilisinin evlendiğini duydu durakta beklerken öldürdü
        Bakan Şimşek vergi taslağını iş dünyasıyla paylaşacak
        Bakan Şimşek vergi taslağını iş dünyasıyla paylaşacak
        "6-1'lik maçtan farklı olacak"
        "6-1'lik maçtan farklı olacak"
        İşte hayat kurtaran 4 yumurta testi!
        İşte hayat kurtaran 4 yumurta testi!
        Biden'a 'seçimden çekil' baskısı
        Biden'a 'seçimden çekil' baskısı
        Çeşme, Selçuk ve Menderes'teki orman yangınları kontrol altında (Yangınların nedeni belli oldu)
        Çeşme, Selçuk ve Menderes'teki orman yangınları kontrol altında (Yangınların nedeni belli oldu)
        Yeni sevgilisini açıkladı
        Yeni sevgilisini açıkladı
        Yargıtay'dan emsal karar: Eşe başkasının yanında hakaret boşanma nedeni sayıldı
        Yargıtay'dan emsal karar: Eşe başkasının yanında hakaret boşanma nedeni sayıldı
        İlkay sahada eşi tribünde büyüledi
        İlkay sahada eşi tribünde büyüledi
        ABD'de polise sahte silah doğrultan çocuk öldürüldü
        ABD'de polise sahte silah doğrultan çocuk öldürüldü
        İstanbul'da geniş çaplı güvenlik önlemleri: Bazı metro istasyonları ile yollar kapatıldı
        İstanbul'da geniş çaplı güvenlik önlemleri: Bazı metro istasyonları ile yollar kapatıldı
        Fransa'da seçim başladı
        Fransa'da seçim başladı
        Güneş sistemi nerede bitiyor?
        Güneş sistemi nerede bitiyor?
        Son talibi M.United!
        Son talibi M.United!
        Aslan'da yerli operasyonu!
        Aslan'da yerli operasyonu!
        “Çok güzel bir aşk yaşıyorum"”
        “Çok güzel bir aşk yaşıyorum"”
        Kolesterol oranı yüksek bu 6 besine dikkat!
        Kolesterol oranı yüksek bu 6 besine dikkat!
        98. Gazi Koşusu heyecanı
        98. Gazi Koşusu heyecanı
        "Türkiye'ye dönmek istiyorum"
        "Türkiye'ye dönmek istiyorum"
        Habertürk Anasayfa