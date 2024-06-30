Çağlar Söyüncü de, İstanbul'da Sportif Direktör Mario Branco ile bir araya geldi. Çağlar’ın kulübüne, Fenerbahçe’de oynamak istediğini bildirmesi, bu süreci hızlandırdı.

Çağlar Söyüncü geçen sezon 16 maçta forma giydi. 28 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 2 kez fileleri havalandırdı ve 1 gol pası verdi.