Fenerbahçe'de transfer gelişmesi: Çağlar Söyüncü
Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor. Sarı lacivertlilerin, bu transfere kısa süre içinde resmiyet kazandırması bekleniyor.
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Fenerbahçe’de transfer hareketliliği sürüyor. Sarı lacivertliler, yerli rotasyonunu güçlendirmek için geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen Çağlar Söyüncü'nün bonservisini almayı hedefliyor.
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Atletico Madrid ile görüşmelerde son aşamaya gelen sarı lacivertliler, kısa süre içinde bu transferi tamamlamayı amaçlıyor.
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Milli futbolcu ile en az 3 yıllık bir anlaşmaya imza atmak isteyen yönetimin İspanyol ekibiyle anlaşmak üzere olduğu öğrenildi.
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Çağlar Söyüncü de, İstanbul'da Sportif Direktör Mario Branco ile bir araya geldi. Çağlar’ın kulübüne, Fenerbahçe’de oynamak istediğini bildirmesi, bu süreci hızlandırdı.
Çağlar Söyüncü geçen sezon 16 maçta forma giydi. 28 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 2 kez fileleri havalandırdı ve 1 gol pası verdi.
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Çağlar Söyüncü kimdir?
Doğum tarihi/Yaş: 23 Mayıs 1996 (28)
Doğum yeri: İzmir / Türkiye
Boy: 1,85 m
Mevki: Defans - Stoper
Ayak: Çift ayak
Güncel piyasa değeri: 10 milyon €
Transfer geçmişi:
2016- Altınordu > Freiburg (7.93 milyon €)
2018- Freiburg > Leicester (21.10 milyon €)
2023- Leicester > Atletico Madrid (Bedelsiz)
2024- Atletico Madrid > Fenerbahçe (Kiralık)