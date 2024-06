Hamit Altıntop'tan Avusturya maçı açıklaması: 6-1'lik maçtan farklı olacak

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 son 16 turunda 2 Temmuz Salı günü Leipzig Stadyumu'na Avusturya ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını Almanya'nın Hannover şehrine bağlı Barsinghausen kasabasındaki kamp merkezinde sürdürüyor. TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da grup aşamasından, Avusturya müsabakasına, sosyal medyada yapılan eleştirilerden, genç futbolcu Arda Güler'in performansına kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Portekiz, Çekya ve Gürcistan'ın da yer aldığı F Grubu'nda millilerin ortaya koyduğu performansı değerlendirerek sözlerine başlayan Altıntop, "İlk önce hedefimize ulaştık. Bundan dolayı çok mutluyuz. Çünkü adım adım gitmemiz gerektiğinin altını çizmiştik. Gürcistan maçı çok iyi bir başlangıç oldu. Oyun olarak da gitti, geldi belki ama günün sonunda oyuncu grubumuz, hocamız üçüncü maçta olduğu gibi her şey dört dörtlük olmasa da karakter gösterdi. İyi bir takım olduğumuzu gösterdik. Mantalite anlamında önemli bir duruş sergilediğimize inanıyoruz. Evet, ikinci maçta biraz daha kırılgandık. İstediğimiz takım oyununu sahaya yansıtamadık. Ama günün sonunda mutluyuz. Diğer taraftan da üstüne koymamız gerektiğinin, hedefimizin tur geçmek olduğunun da altını çizmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Burada iki tane faktör var; ülkenin gerçek gücü ve oynanan futbol. Baktığınızda Gürcistan da gerçek gücü çok yüksek olmasa da çok iyi takım ruhu ve birliktelik sağlamış. Onu da en iyi şekilde sahaya yansıtıyorlar. İki farklı yapıdan bahsediyoruz. Burada önemli olan kendi oyunumuza bakmamız lazım. Bizim için en önemli olan konulardan biri; terimizin son damlasına kadar bunu sahaya yansıtmamız. Elimizden gelen her şeyi yapmamız gerekir. Sonradan 'Bunu yapsaydık' gibi pişmanlık istemiyoruz. Burada oyuncularımızı taktiksel ve mental anlamda hocamız en iyi şekilde hazırlayıp, yüzde 100'ümüzü vereceğiz. Ondan sonra da takdir Allah'ındır. Derler ya gayret bizden, takdir Allah'ındır. Tabii ki hedef Avusturya'yı elemek. Çünkü bu gücümüz, karakterimiz, kalitemiz var. Burada herkesin A'dan Z'ye aynı yönde çalışması lazım."

"DOZAJI OLMAYAN, BEL ALTI OLAN OLAYLAR VAR"

Hamit Altıntop, Portekiz yenilgisinin ardından hem milli takıma hem de teknik heyete yönelik yapılan eleştirilerle ilgili duygularını da paylaştı. Eleştirilerin dozajını aştığını vurgulayan Altıntop, "1999'dan beri Türk Milli Takımı'nda oynadım, gençlerde başladım. İnişli, çıkışlı duygularımızı, profesyonellikten kısmen uzak olduğumuzu ilk günden beri biliyoruz. Burada tecrübelerimizi, birikimimizi takımın etrafında, takım olma önceliğimizin altını çiziyoruz her defasında. Evet, vatandaşlarımızın duygularını göstermeleri çok kıymetli. Ortak değerimize ne kadar değer verdiklerini, sahiplendiklerini gösteriyor. Diğer taraftan da bunu suistimal eden yapı da maalesef var. Hiçbir şekilde dozajı olmayan, maalesef bel altı da olan olaylar var. Burada milli takımın, milli takım sorumlusunun veya teknik direktörünün hangi kriterlere göre değerlendirildiğini 1999'dan beri anlamış değilim. Sonuç istiyorsanız sonuç da var. Ben 3 yıldır A Milli Takım sorumlusuyum. C Ligi'nden, B'ye çıkıyoruz. İçeriği her zaman tartışılabilir veya düzeltilebilir. Almanya elemeleri var, elemeleri en iyi şekilde sonuçlandırıyoruz ve şimdi Avrupa şampiyonasındayız. Hedefimiz son 16'ya kalmak, onu da başarıyoruz. Ne olması gerekir ki futbol otoriterlerini memnun etmek için, burada içeride olmayan futbol adamlarının yüzünde bir tebessüm olsun. Ne olması gerekir ciddi şekilde anlamaya çalışıyorum. Çünkü biz duyarlı, yapıcı, kucaklayıcı insanlarız. Bizim buradaki görevimizin, sorumluluğumuzun farkındayız. Ülkemizi, 85 milyon insanımızı temsil ettiğimizin farkındayız. O titizlik ve hassasiyetle de olaylara yaklaşıyoruz. Ama karşılığını bulamadığınızda insan bazen donup kalıyor. Ama önemli değil. Neden önemli değil; biz bunu Allah rızası için yapıyoruz. Biz bunu yeni nesil için yapıyoruz. İnanıyorum ki özellikle buradaki arkadaşlarımız veya futbolu A'dan Z'ye bilen insanlarımız burada ne kadar değerli, kıymetli emek sarf edildiğinin farkındalar" şeklinde konuştu.