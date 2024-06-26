Üretilen şarkıların hızlıca tüketilip unutulmasını tüketim toplumuna da bağlanabileceğini söyleyen Bertuğ Cemil; "Yaşam şartları, pandemi, savaşlar, göçler, müesses nizamların dayatmaları, her şey birbirini tetikler halde. Toplumların nasıl daha iyi yönetileceğine, nasıl daha iyi yaşayacağına karar verebilir hale gelmesi gerekiyor. Herkes elinden geleni yapıyor belki ama belli ki yeterli değil. Zaten insan olmak da hep daha iyisini hedeflemek ve aramak değil midir biraz? Müzik tüm dünyada çerez gibi bir şey oldu ve ben bundan hiç mutlu değilim, ama elimden de kendimce en iyisini yapmaktan başka bir şey gelmiyor. Sonuçta insanız ve yapabileceklerimiz kısıtlı. Daha çok konuşarak, daha çok dokunarak, daha çok düşünerek ve hissederek yola devam etmek sanırım en güzeli" diye konuştu.