"MÜZİK TUTKUM İLKOKUL YILLARINDA BAŞLADI"

Bertuğ Cemil'in müzik aşkı ilkokul yıllarında başlamış. Ünlü şarkıcı, süreci şöyle anlattı: Müzik serüvenim Duran Duran'ın 'Is There Something I should Know' şarkısını duymamla başladı. Şarkı söylemek istedim, söyledim de... Kendi çapımda klavye de çalıyordum. İlkokul arkadaşlarımla Bursa'da bir grup kurduk.