TFF Başkan Adayı İbrahim Hacıosmanoğlu, Habertürk'ün sorularını yanıtladı

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TFF Başkan Adayı İbrahim Hacıosmanoğlu, Habertürk'te Mehmet Ayan'ın sorularını yanıtladı.

Fenerbahçe ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la ilgili daha önce yaptığı demeçlere ilişkin konuşan Hacıosmanoğlu, "O zamanlar bir kulübü temsil ediyordum. Karşılıklı demeçlerimiz oldu ama bugün TFF'yi ve Türk futbolunu yönetmeye talibiz. Tüm unsurlarıyla beraber geçmişi geçmişte bırakıp önümüze bakmamız lazım. Mecnun Başkanla da genel kurulda bir atışmamız olmuştu. Daha sonra oturduk, 'Türk futbolunun barışa kardeşliğe ihtiyacı var' dedik. İlk çemberi onla başladık ve bütün futbol ailesini bunun içine almayı arzuluyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü, Türkiye'nin önemli spor kulüplerinden biri. Fenerbahçe'de yöneticilik yapmış insanların çoğu arkadaşım, dostum, akrabam da var. Bunların hepsini geçmişte bırakıp, Türk futboluna kardeşliği getirmemiz gerekiyor. Bundan sonra herkesle iletişime geçip futbolu, gerçek mecrasına çekmek istiyoruz. Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç da dahil, iletişimi had safhada tutup Anadolu takımlarını da güçlendirip Türk futbolunu Avrupa ve dünyada marka yapmak için mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

REKLAM "ESKİ DEFTERLERİ KAPADIK" Trabzonspor Başkanı olduktan sonraki ilk maçı yani Beşiktaş karşılaşmasını, siyah-beyazlı taraftarlar arasında izlediğini hatırlatan Hacıosmanoğlu, "Güzel taraftan bakmamız lazım. O zaman böyle bir olay yoktu. Sayın Vali yanıma koruma vermek istedi, ben geri çevirdim. Yeğenlerimle gidip maçı Beşiktaş taraftarları arasında izledim. O dönem olsa Fair Play ödülünün bana verilmesi lazımdı. Eski defterleri kapattık. Ben her zaman Fenerbahçe Kulübü ve taraftarıyla ilgili güzel şeyler söylemiş bir insanım. Bugün geldiğimiz noktada Türk futbolunun eğlenceye, barışa, kardeşliğe ihtiyacı var" dedi.

"HAKEM KARARLARIYLA MAÇLAR KAYBETTİK" Hakemleri soyunma odasına kapamasıyla ilgili konuşan Hacıosmanoğlu, "FETÖ kumpası var diyorlar ya, alçak örgütün tehdit mesajları hala telefonumda duruyor. O sene çok önemli transferler yaptık. Çok güzel bir kadro kurduk, gidiyoruz üç maç üst üste hakem kararlarıyla maç kaybettik. FETÖ denen alçak terör örgütünden tehditler alıyorum o esnada. Ülkede genel seçim var akabinde bizim kulübün seçimi var. Deplasmanda yapılmıyor bu, kaos çıksın diye iç sahada yapılıyor. 2 Temmuz'da seçim bitti, tehdit mesajı hala duruyor 'Birçok rezil kasetini yayınlayacağız' demişlerdi" ifadelerini kullandı.

SERVET YARDIMCI NEDEN ÇEKİLDİ? Servet Yardımcı'nın adaylıktan çekilmesiyle ilgili de yorumlarda bulunan Hacıosmanoğlu, "Bunu Sayın Cumhurbaşkanımıza yansıtıyorlar, Türk futbolunu dünya genelinde karalamak için yapıyorlar bunu. Ben de adayım, bugüne kadar kimse aday olma demedi. Sayın Cumhurbaşkanımız sporu, futbolu seviyor. Spora katkıları da ortada. O sorunun muhatabına sormak lazım. Yapılan açıklama yenilir yutulur türden bir açıklama değildi. Türk futbolunu tekeline almış bir örgütlenme var. Onların gücü belki Servet Yardımcı'ya yetmiş olabilir ama biz Türk futbolunu adil ve adaletli yönetme şiarıyla yola çıkıyoruz. Orada irade koyarsanız, sizin iradenizi gören insanlar o hamleleri size yapamazlar" değerlendirmesini yaptı.

"150'NİN ÜZERİNDE İMZA VERİRİZ" Seçimle ilgili de konuşan Hacıosmanoğlu, "300'e yakın katılım olur diye düşünüyorum. Divan'a 150'nin üzerinde imza veririz. Çok büyük teveccüh var. Aday olduğumuz günden beri insanlar bir umut ışığı görüyor. Türk futboluna adaletin, kardeşlik ve barışın geleceğini görüyor. Adil olduğunuz zaman ana sorunları çözüyorsunuz. Teknik sorunlarını elbette kulüplerle oturup konuşarak çözeceğiz" dedi. "BÜYÜKEKŞİ'DEN MENUN OLAN YOK" Seçimi kazanıp kazanamayacağıyla ilgili konuşan Hacıosmanoğlu, "Özellikle alt liglere 100 bin lira ödemeyen Federasyon son günlerde 1- 2 milyon lira ödemeler yapıyor. Suyun başında olmanın avantajını ne kadar kullanırsanız kullanın. O paraları alanlarla da konuştuk. Yüzde 80'iyle görüştüm, Büyükekşi'den memnuniyet duyan tek söz duymadım" dedi.

"İRADENİN OLMADIĞI YERDE İDARE OLMAZ" Adaylık sürecini de değerlendiren Hacıosmanoğlu, "Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası'nda mücadele ediyordu. Şampiyona bitsin ondan sonra çalışmalara başlarız dedik. Talihsiz şekilde elendik. Avusturya'yı eledikten sonra final oynayacağımıza kesin inanıyordum. Elendikten sonra bir buçuk gün içerisinde 87 imza topladım. Avukatımızın yardımcısının yaptığı bir yanlıştan dolayı kimliğimi göndermiştim, 'İbrahim Ethem Hacısomanoğlu' benim adım, Ethem'i yazmayı unuttular. Bunların hepsi geçersiz oldu tabii. Bu 87 içerisinde Trabzon oyu yok. Doğu, Güneydoğu, İç Anadolu'da karşılığımız var. Başkanlığı bıraktık halen insanlar benimle fotoğraf çektiriyor. Servet Bey de aday olsaydı da benim seçimi kazanacağımdan en ufak şüphem yoktu. Türk futbolu artık iradesizlikten bıktı. İradenin olmadığı yerde idare olmaz" ifadelerini kullandı.

"MAÇLARI PROTOKOLDE DEĞİL, DEPLASMAN TRİBÜNÜNDE İZLEYECEĞİM" Seçilmesi durumunda neler yapacağını anlatan Hacıosmanoğlu, "Deplasman yasağını kulüplerle konuşacağız ve belli bir noktaya geldikten sonra kaldıracağız ama bunu kaldırmakla kalmayacağız. Dört büyüklerde deplasmana giden birisi için TFF Başkanı olarak deplasman tribününe giderek maçı taraftarla izleyeceğim. Biz kardeşiz. Türk futbolunun kardeşliğe ihtiyacı var. Tarafsız, adil, kimseyi mağdur etmeden hakem arkadaşları organize ederseniz bu hakkaniyeti gören taraftar sizi sevmez mi? Trabzon camiasını memnun ediyor ve haklarını koruyorduk. Düşünün ki aynı agresifliği, Türk futbolunu barışa ve kardeşliğe götürmek için sahada da masada da göstereceğiz" dedi.

Ekibini tamamen oluşturduğunun altını çizen Hacıosmanoğlu, "Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak hocamız var, bir onu söyleyeyim diğer isimler gizli kalsın. Mecnun Otyakmaz Bey zaten başkanvekili olacak" ifadelerini kullandı. Vincenzo Montella'yı başarılı bulduğunu dile getiren Hacıosmanoğlu, "Orada sorun yeni iradede. Takımda bir huzursuzluk vardı. Düşünün ki bir Federasyon Başkanı maç öncesinde takımı tokalaşıyor, sizin takımınızın oyuncusu Cenk Tosun elinizi sıkmamak için arkanızdan dolaşıyor. Bu yapıyı düşünebiliyor musunuz? Aday olmasının sebebi herhalde Milli Takım'ın çeyrek finale çıkması. İspanya şampiyon oldu, Federasyonu yok şu anda. Şampiyonu Federasyon yapmıyor" yorumunu yaptı.

"TÜRK FUTBOLUNU REZİL ETTİLER" Geçen sezon yaşananlara dair de değerlendirme yapan Hacıosmanoğlu, "Öyle rezaleti hiçbir zaman yaşamadık. Bir Suudi Arabistan olayı var! Gittiğiniz ülkede sezonluk 200 milyon Euro alan takım var. Bu ülkenin iki güzide takımını Suudi Arabistan'a götürüyorsunuz, birkaç milyon yani çay çorba parası diyeceğim, birkaç milyon doları Türkiye'de bulamaz mıydınız? Bana söyleseydiniz ben bulurdum. Oraya gittiniz maçı oynayamadınız. Ulu Önder Atatürk'ü tartışılır hale getirdiniz. Türk futbolunu dünyaya rezil ettiniz. İki güzide takımımızı şaibeli ve zor duruma düşürdünüz. Yetmedi siyasi kaosa gidiyordu olay" dedi.

Seçimi kazanacağını ifade eden Hacıosmanoğlu, "Ben Antep'ten de Bursa'dan da Konya'dan da oy alacağım. Büyükekşi'nin kazanmasına yüzde 1 bile demiyorum. İbrasızlığa hep karşıyım. İbra etmemeye karşıyım. İbra edilen temiz sayılmaz, ibra edilmeyen de kirli sayılmaz çünkü buna inanıyorum. Göreve gelince didik didik ararız belge bulursak da savcılığa götürürüz" dedi. "YABANCI KURALINI DEĞİŞTİRECEĞİZ" Seçilmesi durumunda yabancı kuralını değiştireceğini belirten Hacıosmanoğlu, "Uğur Meleke kardeşimiz çok güzel bir yazı yazdı, içimdeki düşünceleri ifade etti. Teşekkür etmek için aradım. Bunun sınırlaması olmaz, niteliği olur. Kulüplerimizle birlikte oturacağız. 'Ben yaptım oldu' mantığıyla olmaz. Mevcut haliyle kalmayacak neden kalmayacak? Kulüplerimizle ortak noktayı bulacağız, nitelikli hale götüreceğiz. Kulüplerin parası bizim paramız" açıklamasını yaptı.

YABANCI HAKEM AÇIKLAMASI: "600 SENE DÜNYAYI YÖNETMİŞ BİR MİLLETİN EVLADIYIZ" Yabancı hakem uygulamasına da değinen Hacıosmanoğlu "600 sene dünyayı yönetmiş bir milletin evladıyız. Kendi evladımıza güvenemiyoruz. İradeli bir şekilde arkalarında duramıyoruz. 'Art niyetli olmayın, insani hatalar olacaktır elbette. Size söylenen söz, size değil bize söylenmiştir' diyemiyorsunuz. VAR hakemine 15-20 bin lira vereceksin, elin yabancısını 200 milyon liraya yakın para vereceksin ve ondan medet bekleyeceksin. Hakem arkadaşların arkasında dağ gibi dur. Onların haklarını iyileştir. Yabancı hakemin bu ülkede ne işi var" dedi.