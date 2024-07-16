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        Mevsim normallerinin 6 derece üzerinde! Çok sıcak olacak!

        Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre; bugün 5 bölgemizde sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar ise mevsim normallerinin 2-6 derece üzerinde seyrediyor. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.07.2024 - 07:07 Güncelleme: 16.07.2024 - 07:09
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        Mevsim normallerinin 6 derece üzerinde! Çok sıcak olacak!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ege'nin güneydoğusu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Sinop ve Samsun çevreleri ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ARTVİN VE ARDAHAN'DA ŞİDDETLİ SAĞANAK

        Yağışların Artvin ve Ardahan çevreleri ile Erzurum’un kuzeydoğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        SICAKLIK NORMALLERİN 2-6 DERECE ÜZERİNDE

        Yurt genelinde mevsim normallerinin (2-6 derece) üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Kuzey ve Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

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        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu şöyle:

        ANKARA: 34, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İSTANBUL: 34, Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR: 38, Az bulutlu ve açık

        KOCAELİ: 35, Parçalı ve az bulutlu

        BURSA: 35, Parçalı ve az bulutlu

        EDİRNE: 39, Az bulutlu

        A.KARAHİSAR: 33, Parçalı ve az bulutlu, güney kesimleri öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DENİZLİ: 39, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MANİSA: 39, Parçalı ve az bulutlu

        ADANA: 35, Parçalı ve az bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        ANTALYA: 33, Parçalı ve yer yer çok bulutlu, iç ve yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        HATAY: 33, Az bulutlu ve açık

        ISPARTA: 35, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ÇANKIRI: 34, Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ESKİŞEHİR: 33, Parçalı ve az bulutlu

        SİVAS: 32, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        BOLU: 32, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ZONGULDAK: 30, Parçalı ve az bulutlu

        SİNOP: 29, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        AMASYA: 34, Parçalı bulutlu

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        SAMSUN: 30, Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        TRABZON: 29, Parçalı bulutlu

        ARTVİN: 29, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        ERZURUM: 28, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzeydoğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

        KARS: 27, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MALATYA: 36, Parçalı ve az bulutlu

        VAN: 30, Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğusu öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DİYARBAKIR: 41, Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP: 38, Az bulutlu ve açık

        SİİRT: 39, Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA: 41, Az bulutlu ve açık

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